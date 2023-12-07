Баку и Ереван обменялись жестами доброй воли

Армения и Ереван освободили по несколько пленных военнослужащих и сделали друг другу другие "жесты доброй воли". Стороны подтвердили намерение заключить мирный договор.

Армения и Азербайджан подтвердили "намерение заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности", - говорится в совместном заявлении, распространенном пресс-службой правительства Армении в четверг, 7 декабря.

В документе также отмечается, что достигнута договоренность о "принятии ощутимых шагов в направлении укрепления доверия между двумя государствами". "В знак доброй воли" Азербайджан освободил 32 армянских военнослужащих, а Армения - двух азербайджанских военных.

Кроме того, "в качестве жеста доброй воли" Армения поддержала заявку Азербайджана на проведение 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата ("COP29") и сняла свою кандидатуру. В ответ Баку поддержал кандидатуру Еревана в члены Бюро Восточноевропейской группы "COP" на этой конференции.

ЕС приветствует договоренности и обмен пленными

Глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал договоренности между двумя странами. "Рады приветствовать крупный прорыв в отношениях Армении и Азербайджана, опубликовавших совместное заявление. В частности, приветствуем освобождение задержанных и беспрецедентное открытие политического диалога", - написал Мишель в соцсети "X".

По его словам, становление и углубление двустороннего диалога между сторонами было ключевой целью "Брюссельского формата" под руководством Евросоюза. Мишель призвал лидеров Армении и Азербайджана как можно скорее завершить мирный процесс.

Армения и Азербайджан на протяжении десятилетий конфликтовали вокруг Нагорного Карабаха - мятежного региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами. В сентябре 2023 года армия Азербайджана провела масштабную молниеносную операцию и вернула Карабах под своей контроль.

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