Байден заменил казнь 37 осужденных пожизненными сроками

"Я как никогда убежден, что мы должны прекратить применение смертной казни на федеральном уровне", - заявил президент США незадолго до окончания своих полномочий.

Джо Байден незадолго до окончания своих полномочий президента США смягчил наказания 37 преступникам, приговоренным к смертной казни за убийства. Высшая мера наказания заменена им пожизненным заключением без права условно-досрочного освобождения, сообщила в понедельник, 23 декабря, пресс-служба Белого дома .

Байден подчеркнул, что осуждает "этих убийц", скорбит по жертвам их "подлых действий", а также соболезнует всем семьям, пережившим невосполнимую утрату. "Но я как никогда убежден, что мы должны прекратить применение смертной казни на федеральном уровне", - заявил президент США.

Байден оставил в силе смертные приговоры лишь трем мужчинам, приговоренным за терроризм и массовые убийства. Среди них - уроженец Чечни Джохар Царнаев, совершивший теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, в результате чего три человека погибли и сотни пострадали. Смертный приговор Царнаеву, вынесенный в мае 2015 года, был отменен в 2020 году апелляционным судом в Бостоне, но спустя два года Верховный суд США вновь придал этому решению юридическую силу, аннулировав апелляционное определение.

С призывом смягчить приговоры заключенным выступили некоторые члены Демократической партии и ряд правозащитных организаций. Кроме того, на прошлой неделе Байден общался по телефону с папой римским Франциском, который ранее говорил, что молится о смягчении наказаний тем, кто приговорен федеральными судами США к смертной казни.

Ранее Байден помиловал 39 человек и смягчил приговоры еще 1500

12 декабря Байден помиловал 39 преступников и сократил сроки заключения почти 1500 нарушителей закона. В Белом доме уточнили, что этот акт помилования стал крупнейшим в современной истории США.