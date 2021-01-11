 Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2021

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Мир

Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла в России

На должность главы ЦРУ избранный президент США Байден выбрал бывшего дипломата Уильяма Бёрнса. В середине 2000-х годов он был американским послом в Москве.

Уильям Бёрнс

Уильям Бёрнс (фото из архива)

Избранный президент США Джо Байден объявил, что намерен назначить на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего дипломата Уильяма Бёрнса. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил штаб Байдена.

"Бывший посол Бёрнс обладает нужными знаниями, умением оценивать ситуацию. Нам нужны эти качества, чтобы предотвращать угрозы и решать проблемы еще до того, как они достигнут нашей территории. Американский народ сможет спать спокойно, зная, что он будет нашим следующим директором ЦРУ", - заявил Байден.

64-летний Бёрнс служил послом в России (в 2005-2008 годах) и Иордании, в Госдепартаменте он проработал 33 года, поднялся по карьерной лестнице до должности заместителя госсекретаря, когда вице-президентом был Джо Байден. Уйдя в отставку в 2014 году, он возглавил Фонд Карнеги за международный мир.

С мая 2018 года ЦРУ возглавляет Джина Хаспел - первая женщина на этом посту.

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