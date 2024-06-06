Байден: ВСУ не могут атаковать Москву оружием из США

США не разрешили использовать переданное Украине оружие для ударов по российской территории, удаленной от границы, заявил президент Байден.

Американское оружие, переданное Киеву, не должно использоваться для ударов по Москве или другим территориям, находящимся в значительном удалении от границы, заявил президент США Джо Байден. Вашингтон дал разрешение применять это оружие на российской территории близ границы с Украиной, указал он в интервью ABC News в четверг, 6 июня.

"Мы не санкционируем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", - добавил Байден, приехавший во Францию на памятные мероприятия в честь 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии. При этом он не ответил прямо на вопрос о том, применялось ли уже американское оружие для ударов по военным объектам на территории РФ.

Кроме того, Байден назвал президента РФ Владимира Путина "непорядочным человеком". "Он диктатор и изо всех сил пытается удержать свою страну, продолжая при этом наступление (в Украине - Ред.)", - заявил президент США.

США разрешили Украине бить оружием по Харьковской области

Ранее стало известно, что Вашингтон негласно разрешил Киеву наносить удары по целям в России на фоне усиления российских ударов по Харьковской области. Однако, как отмечалось в публикациях издания Politico и телеканала CNN, разрешение касалось территорий на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам РФ.

С аналогичными заявлениями выступили Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, Германия, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды. В мае с призывом снять ограничения по использованию ВСУ западного оружия выступили НАТО и ЕС.

В ответ РФ пригрозила Вашингтону "фатальными последствиями" украинских ракетных ударов по российской территории. В свою очередь президент США Байден указал, что риски войны Запада и России возрастут, если западные страны перестанут помогать Украине.