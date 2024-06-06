Байден: ВСУ не могут атаковать Москву оружием из США

Байден: ВСУ не могут атаковать Москву оружием из США6 июня 2024 г.
Американское оружие, переданное Киеву, не должно использоваться для ударов по Москве или другим территориям, находящимся в значительном удалении от границы, заявил президент США Джо Байден. Вашингтон дал разрешение применять это оружие на российской территории близ границы с Украиной, указал он в интервью ABC News в четверг, 6 июня.
"Мы не санкционируем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", - добавил Байден, приехавший во Францию на памятные мероприятия в честь 80-летней годовщины высадки союзников в Нормандии. При этом он не ответил прямо на вопрос о том, применялось ли уже американское оружие для ударов по военным объектам на территории РФ.
Кроме того, Байден назвал президента РФ Владимира Путина "непорядочным человеком". "Он диктатор и изо всех сил пытается удержать свою страну, продолжая при этом наступление (в Украине - Ред.)", - заявил президент США.
США разрешили Украине бить оружием по Харьковской области
Ранее стало известно, что Вашингтон негласно разрешил Киеву наносить удары по целям в России на фоне усиления российских ударов по Харьковской области. Однако, как отмечалось в публикациях издания Politico и телеканала CNN, разрешение касалось территорий на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам РФ.
С аналогичными заявлениями выступили Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, Германия, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды. В мае с призывом снять ограничения по использованию ВСУ западного оружия выступили НАТО и ЕС.
В ответ РФ пригрозила Вашингтону "фатальными последствиями" украинских ракетных ударов по российской территории. В свою очередь президент США Байден указал, что риски войны Запада и России возрастут, если западные страны перестанут помогать Украине.