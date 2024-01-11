Байден встретился с сестрой осужденного в России Пола Уилана

Во встрече с Элизабет Уилан, сестрой отбывающего срок в РФ Пола Уилана, принял участие также помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. После встречи Байден позвонил родителям Уиланов.

Президент США Джо Байден встретился в среду, 10 января, с сестрой осужденного в России за шпионаж бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана, чтобы обсудить "усилия администрации по обеспечению освобождения" ее брата, сообщает американское издание The Hill со ссылкой на Белый дом.

После встречи, на которой присутствовал помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Белого дома пообщался по телефону с родителями Уиланов.

Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Российское следствие предъявило ему обвинение в работе на американские спецслужбы в качестве кадрового разведчика. По версии органов РФ, Уилан собирал в России секретные сведения и предпринимал попытки вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года американца приговорили к 16 годам лишения свободы. Своей вины Пол Уилан не признал. США назвали его содержание под стражей незаконным, раскритиковали российские обвинения и назвали судебный процесс над американским гражданином фиктивным.

Попытки освобождения пока не удались

В сообщении The Hill говорится, что освобождение Уилана было приоритетной задачей администрации Байдена, равно как и репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был задержан в России в марте 2023 года по обвинению в шпионаже, которое он и издание также категорически отрицали.

Администрация Байдена не смогла добиться освобождения Уилана в декабре 2022 года в рамках обмена заключенными, в результате которого была освобождена звезда американского баскетбола Бриттни Грайнер в обмен на выдачу РФ торговца оружием Виктора Бута.

Представители Вашингтона заявляли, что, по их мнению, из-за обвинений в шпионаже россияне предъявляют к освобождению Уилана более высокие требования, чем к освобождению Грайнер. Аналогичные обвинения против Гершковича также затрудняют и его освобождение.

Уилан критикует власти США

Сам Уилан, находящийся в российской тюрьме уже более пяти лет, неоднократно критиковал действия американских властей, считая себя "брошенным родной страной". Решение не включить его в списки по обменам заключенными между США и Россией он расценил как "серьезное предательство".

Президент РФ Путин в свою очередь отмечал, что диалог с США по обмену заключенными "идет, но он непростой". По его утверждениям, российская сторона не отказывалась возвращать заключенных и хочет договориться на "взаимоприемлемых" условиях.

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