Байден во Франции: США стоят на стороне Украины

Президент США в Париже подтвердил, что его страна продолжит поддерживать Украину и других союзников.

Президент США Джо Байден заявил, что его страна "твердо стоит на стороне Украины". "Мы поддерживаем наших союзников", - заявил он в ходе совместного выступления с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в субботу, 8 июня.

Глава Белого дома напомнил, что Вашингтон накануне объявил об очередном пакете военной помощи Украине в размере 225 млн долларов (около 208 млн евро). Байден подчеркнул, что этот пакет стал уже шестым с момента подписания закона о национальной безопасности в начале года. "Жаль, что мы не смогли сделать это на шесть месяцев раньше, но мы добились своего, предоставив Украине дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов", - заявил он.

Президент Соединенных Штатов также поблагодарил Францию и других "европейских союзников" Украины за выделение помощи Киеву. По его мнению, президент России Владимир Путин "не собирается останавливаться на Украине" и потенциально может представлять угрозу для всей Европы. "Но мы не позволим этому случиться", - добавил глава Белого дома.

Макрон: Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько необходимо

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что планирует продолжать поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии" "настолько интенсивно и настолько долго, насколько это необходимо".

"И я хотел бы поблагодарить вас за недавно подтвержденные вами решения, в соответствии с которыми вы встали на нашу сторону и сыграли решающую роль в этом конфликте. В этом конфликте речь идет о безопасности и стабильности Старой Европы", - сказал Макрон, обращаясь к Байдену.

Байден и Макрон высказались про войну в секторе Газа

Лидеры США и Франции в своих выступлениях также упомянули продолжающуюся войну Израиля против радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. И Эмманюэль Макрон, и Джо Байден поприветствовали освобождение четырех заложников в ходе операции израильской армии 8 июня.

Макрон отметил, что хочет добиваться немедленного освобождения оставшихся заложников и "немедленного прекращения огня". При этом он назвал "неприемлемой" гуманитарную ситуацию, которая сложилась в секторе Газа и Рафахе с начала конфликта. "Неприемлемо, что Израиль не открывает все контрольно-пропускные пункты для гуманитарной помощи, как того требует международное сообщество в течение нескольких месяцев", - заявил он. Президент Франции добавил, что "израильские операции должны быть прекращены".

Джо Байден, в свою очередь, сказал, что Соединенные Штаты "не прекратят работу, пока все заложники не вернутся домой, и не будет достигнуто прекращение огня".