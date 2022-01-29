 Байден намерен скоро отправить войска в Восточную Европу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.01.2022

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Мир

Байден намерен скоро отправить войска в Восточную Европу

На фоне активного процесса переговоров о деэскалации ситуации на границах Украины, где скопились войска РФ, президент США перебрасывает "небольшое число" военных на восток Европы.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США Джо Байден в пятницу, 28 января, заявил, что США планируют разместить дополнительные войска в Восточной Европе в рамках плана стран НАТО усилить свое присутствие в этом регионе.

Байден заявил, что войска США будут переброшены на восточный фланг Североатлантического альянса "в ближайшем будущем", уточнив лишь, что их будет "не много", не вдаваясь в подробности.

Приказа не поступало

Министр обороны США Ллойд Остин заявил ранее в тот же день, 28 января, что приказа об отправке войск пока не поступало. По его словам, они находятся в режиме "подготовки к развертыванию" и будут готовы действовать, если НАТО отдаст приказ. Он говорил о 8500 солдатах США, которые были приведены в повышенную боеготовность с 24 января. Джо Байден тогда подчеркнул, что это мера предосторожности и что в Украину американских военных посылать не будут.

В Европе обычно дислоцируются десятки тысяч американских военнослужащих, в том числе около 35 тысяч в Германии, уточняет агентство dpa.

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добивается участия США в процессе переговоров о деэскалации у украинских границ. "Я бы хотел, чтобы у нас была переговорная площадка в формате США - Украина - Россия", - сказал он в пятницу, 28 января, на встрече с иностранными журналистами в Киеве. По мнению Зеленского, этот формат мог бы вестись параллельно с "нормандским" форматом, в котором участвуют Германия, Украина, Франция и Россия.

Близ украинской границы могут находиться до 120 тысяч военных РФ

Ранее в тот же день агентство dpa со ссылкой на данные западных спецслужб сообщило, что Россия в последнее время продолжала высокими темпами перебрасывать войска к границе с Украиной и увеличила контингент в приграничных районах до 112-120 тысяч. Этот показатель не учитывает вооруженные силы пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе, численность которых оценивается примерно в 35 тысяч человек, указало dpa.

Во второй половине 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих под предлогом проведения учений. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, но Кремль отрицает наличие подобных планов.

Серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла результатов. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае нового вторжения в Украину, РФ в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.

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