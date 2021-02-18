Байден созвонился с Нетаньяху впервые после вступления на пост президента

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху впервые после вступления на пост главы государства. Беседа состоялась в среду, 17 февраля.
Байден поприветствовал нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами и подчеркнул намерение "укреплять стратегическое сотрудничество США и Израиля по всем региональным вопросам, включая Иран".
Израильская сторона отметила, что разговор был "очень теплым и дружеским" и продолжался около часа. Помимо политических вопросов, Байден и Нетаньяху обсудили борьбу с коронавирусом.
Байден сравнительно долго не звонил Нетаньяху
Телефонный разговор Байдена с Нетаньяху состоялся сравнительно поздно после вступления демократа в должность. До этого он уже побеседовал с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. При этом Барак Обама в 2009 году созвонился с тогдашним израильским премьером Эхудом Ольмертом в первый же день своего президентства, а Дональд Трамп поговорил с Нетаньяху спустя два дня после своей инаугурации.
Джо Байден известен, в частности, как критик политики создания израильских поселений на спорных территориях, которую поддерживал предыдущий президент Соединенных Штатов, отмечает агентство dpa.
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