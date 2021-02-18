 Байден созвонился с Нетаньяху впервые после вступления на пост президента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.02.2021

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Мир

Байден созвонился с Нетаньяху впервые после вступления на пост президента

Предыдущие президенты США беседовали с премьерами Израиля в первые дни после инаугурации. Байден же позвонил Нетаньяху сравнительно поздно.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху впервые после вступления на пост главы государства. Беседа состоялась в среду, 17 февраля.

Байден поприветствовал нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами и подчеркнул намерение "укреплять стратегическое сотрудничество США и Израиля по всем региональным вопросам, включая Иран".

Израильская сторона отметила, что разговор был "очень теплым и дружеским" и продолжался около часа. Помимо политических вопросов, Байден и Нетаньяху обсудили борьбу с коронавирусом.

Байден сравнительно долго не звонил Нетаньяху

Телефонный разговор Байдена с Нетаньяху состоялся сравнительно поздно после вступления демократа в должность. До этого он уже побеседовал с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. При этом Барак Обама в 2009 году созвонился с тогдашним израильским премьером Эхудом Ольмертом в первый же день своего президентства, а Дональд Трамп поговорил с Нетаньяху спустя два дня после своей инаугурации.

Джо Байден известен, в частности, как критик политики создания израильских поселений на спорных территориях, которую поддерживал предыдущий президент Соединенных Штатов, отмечает агентство dpa.

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