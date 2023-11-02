Байден: Сектор Газа за сутки покинули 74 гражданина США

По сообщению Белого дома, накануне из сектора Газа смогли выехать лишь пять американцев. Власти Египта проинформировали, что в целом границу с Египтом 1 ноября пересекли более 360 иностранцев.

В числе иностранцев, эвакуируемых из сектора Газа в четверг, 2 ноября, кризисный регион смогли покинуть и 74 гражданина США. "Хорошие новости, мы сегодня вызволили 74 американца, людей с двойным гражданством", сообщил в Белом доме журналистам президент страны Джо Байден.

Со своей стороны представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что накануне сектор Газа смогли покинуть пять американцев. Число эвакуируемых меняется в режиме реального времени, добавил он.

Эвакуация через КПП Рафах на границе с Египтом

1 ноября впервые с начала войны между Израилем и палестинским террористическим движением ХАМАС открылся контрольно-пропускной пункт Рафах на границе между сектором Газа и Египтом для выезда подлежащих эвакуации и раненых.

По данным египетских властей, за этот день сектор Газа покинул 361 иностранец и 46 раненых, в том числе несколько немцев. Ожидается, что до конца 2 ноября через КПП Рафах покинут еще 400 иностранцев и 60 раненых.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ходе нового визита в Израиль 3 ноября намерен добиваться новых конкретных шагов по защите гражданского населения в секторе Газа. Он также пообещал, что США сделают все возможное, чтобы избежать дальнейшей "эскалации" войны между Израилем и ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9060 человек, в том числе 3760 детей и 2326 женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

Смотрите также: