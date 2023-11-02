  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Байден: Сектор Газа за сутки покинули 74 гражданина США

Сергей Ромашенко
2 ноября 2023 г.

По сообщению Белого дома, накануне из сектора Газа смогли выехать лишь пять американцев. Власти Египта проинформировали, что в целом границу с Египтом 1 ноября пересекли более 360 иностранцев.

https://p.dw.com/p/4YLNX
Эвакуация иностранцев через КПП Рафах
Эвакуация иностранцев через КПП РафахФото: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS

В числе иностранцев, эвакуируемых из сектора Газа в четверг, 2 ноября, кризисный регион смогли покинуть и 74 гражданина США. "Хорошие новости, мы сегодня вызволили 74 американца, людей с двойным гражданством", сообщил в Белом доме журналистам президент страны Джо Байден.

Со своей стороны представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что накануне сектор Газа смогли покинуть пять американцев. Число эвакуируемых меняется в режиме реального времени, добавил он.

Эвакуация через КПП Рафах на границе с Египтом

1 ноября впервые с начала войны между Израилем и палестинским террористическим движением ХАМАС открылся контрольно-пропускной пункт Рафах на границе между сектором Газа и Египтом для выезда подлежащих эвакуации и раненых.

По данным египетских властей, за этот день сектор Газа покинул 361 иностранец и 46 раненых, в том числе несколько немцев. Ожидается, что до конца 2 ноября через КПП Рафах покинут еще 400 иностранцев и 60 раненых.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ходе нового визита в Израиль 3 ноября намерен добиваться новых конкретных шагов по защите гражданского населения в секторе Газа. Он также пообещал, что США сделают все возможное, чтобы избежать дальнейшей "эскалации" войны между Израилем и ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9060 человек, в том числе 3760 детей и 2326 женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

Смотрите также:

ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев в Джабалии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Война Израиля с ХАМАС: ЦАХАЛ опубликовал видео операции в секторе Газа. DW Новости (31.10.2023)

Война Израиля с ХАМАС: ЦАХАЛ опубликовал видео операции в секторе Газа. DW Новости (31.10.2023)

Глава Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман в обращении к военным, действующим в секторе Газа, заявил, что войска переходят в наступление.
Конфликты31 октября 2023 г.31:41 мин.
external

Самый мощный обстрел Газы и расширение наземной операции Израиля в секторе. DW Новости (28.10.2023)

Самый мощный обстрел Газы и расширение наземной операции Израиля в секторе. DW Новости (28.10.2023)

Израильские военные сообщили, что расширяют свою операцию в секторе Газа. А сегодня стало известно о том, что израильские войска вошли в северную часть сектора. По данным ЦАХАЛ, атакованы 150 подземных объектов боевиков, а также ликвидирован глава воздушных сил ХАМАС. А также другие темы - в эфире DW Новости.
28 октября 2023 г.32:13 мин.