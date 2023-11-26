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Байден сделал заявление к 90-й годовщине Голодомора

Олег Соколенко
26 ноября 2023 г.

Джо Байден в 90-ю годовщину Голодомора напомнил, что миллионы украинцев страдали и умирали из-за политики Сталина. Сейчас сельскохозяйственная инфраструктура Украины подвергается атакам Путина, отметил президент США.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Drew Angerer/Getty Images

Президент США Джо Байден в субботу, 25 ноября выпустил обращение в память о жертвах произошедшего 90 лет назад Голодомора, которых вспоминали в этот день в Украине. Обращение Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

Американский лидер напомнил, что миллионы украинцев страдали и умирали в 1932-1933 годах из-за голода, искусственно созданного "бесчеловечной политикой Иосифа Сталина и советского режима". "Сталин и его режим систематически захватывали украинское зерно и фермы и отправляли украинское зерно в другие части СССР с целью подавления национальной идентичности Украины", - отметил Байден. Сейчас, отметил он, сельскохозяйственная инфраструктура Украины снова подвергается атакам - на этот раз из-за "стремлений Владимира Путина к завоеваниям и власти".

"Силы РФ стремятся разрушить экономику и независимость Украины, намеренно нанося ущерб полям и разрушая украинские зернохранилища и порты. Это не просто атака на экономическую безопасность Украины, это циничное нападение на продовольственную безопасность во всем мире. Путин наносит ущерб наиболее уязвимым сообществам мира ради выгоды России", - подчеркнул американский президент, еще раз выразив солидарность с Украиной в ее противостоянии российской агрессии.

ФРГ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Украинские официальные лица также сделали заявления к трагической годовщине. Так, президент страны Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что украинцев пытались "смирить, замордовать, истребить", а потом - "скрыть правду и замолчать страшные преступления", но ничего этого сделать не удалось. "Зло не было остановлено, не было искуплено. Сейчас мы его останавливаем. Украина устоит. Украина не угаснет. Украина сохранит себя и правду", - заключил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсети X, что декларацию к 90-летию Голодомора, инициированную Украиной в ООН, подписали 55 стран, также ее поддержала делегация Евросоюза. "Ужасы Голодомора должны служить четким напоминанием как нынешнему, так и будущим поколениям о том, что нужно предотвращать подобные зверства и попытки использовать голод как оружие, что является одним из ключевых компонентов продолжающейся агрессии России против Украины", - подчеркнул глава украинского МИДа.

На сегодняшний день 30 стран мира признали массовый голод на территории СССР в начале 30-х годов прошлого века геноцидом украинского народа. Это сделали, в частности, парламенты Германии, Великобритании, Франции и США, а также Европарламент и Парламентская ассамблея совета Европы.

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