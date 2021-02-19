Байден пригласил Россию и Китай на переговоры по климату

Президент США Джо Байден пригласил коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина на первую глобальную конференцию по защите климата, которую организует его администрация, сообщило в пятницу, 26 марта, агентство AP со ссылкой на представителей Белого дома.

Байден надеется оживить форум по вопросам климата с участием крупнейших экономик мира, который работал при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме, но пришел в упадок при Дональде Трампе. В конференции, запланированной на 22 - 23 апреля, должны принять руководители более 40 стран, среди которых как лидеры, так и отстающие в сфере защиты климата.

В Белом доме выразили надежду на то, что участники форума активизируют и углубят глобальные усилия, направленные на сокращение губительного для климата ущерба, вызываемого использованием ископаемых энергоносителей. Проведение этого саммита позволит выполнить предвыборное обещание и соответствующий указ Байдена. Во время форума Белый дом также намерен огласить собственные честолюбивые планы по обновлению американской экономики, которые позволят резко сократить вредные эмиссии использования угля, природного газа и нефти.

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