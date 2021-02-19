 Байден пригласил Россию и Китай на переговоры по климату | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2021

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Мир

Байден пригласил Россию и Китай на переговоры по климату

Администрация президента США Байдена организует свою первую глобальную конференцию по защите климата. В числе приглашенных - руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Угольная электростанция

Президент США Джо Байден пригласил коллег из России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина на первую глобальную конференцию по защите климата, которую организует его администрация, сообщило в пятницу, 26 марта, агентство AP со ссылкой на представителей Белого дома.

Байден надеется оживить форум по вопросам климата с участием крупнейших экономик мира, который работал при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме, но пришел в упадок при Дональде Трампе. В конференции, запланированной на 22 - 23 апреля, должны принять руководители более 40 стран, среди которых как лидеры, так и отстающие в сфере защиты климата.

В Белом доме выразили надежду на то, что участники форума активизируют и углубят глобальные усилия, направленные на сокращение губительного для климата ущерба, вызываемого использованием ископаемых энергоносителей. Проведение этого саммита позволит выполнить предвыборное обещание и соответствующий указ Байдена. Во время форума Белый дом также намерен огласить собственные честолюбивые планы по обновлению американской экономики, которые позволят резко сократить вредные эмиссии использования угля, природного газа и нефти.

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    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

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    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


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