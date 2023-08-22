Байден прибыл на пострадавший от пожаров остров на Гавайях

Президент США Джо Байден во вторник, 22 августа, прибыл на остров Мауи американского штата Гавайи, пострадавший в результате сильнейших лесных пожаров.

Байден прибыл в практически выгоревший дотла город Лахайна около полудня по местному времени, совершив перед этим вертолетный тур по пострадавшим районам. Вместе с президентом в полете участвовали его жена Джилл Байден, губернатор Гавайев Джош Грин, сенаторы от штата Брайан Шатци и Мейзи Хироно, а также конгрессвумен Джилл Токуда.

Как отмечает агентство Reuters, часть местных жителей встречали кортеж президента жестом, несущим приветственный смысл, часть же показывали машинам средний палец. Байден подвергся критике со стороны некоторых республиканцев за его первоначальную реакцию на пожары на Мауи. Президент несколько дней не говорил о трагедии, проводя отпуска в своем пляжном домике в Делавэре, пишет Reuters.

По прибытии в Лахайну, Байден пообещал поддерживать жителей Мауи "столько, сколько потребуется", чтобы полностью восстановиться после пожаров. "Разрушения, которое Джилл и я увидели сегодня, была ошеломляющим. Страна скорбит вместе с вами, поддерживает вас и сделает все возможное, чтобы восстановиться с учетом культуры и традиций", - обратился к жителям Байден.

Пожар на Гавайях - самый смертоносный в США за сто лет

В результате лесных пожаров на Гавайях погибли 114 человек, что сделало их самыми смертоносными в США более чем за век и самым крупным бедствием в истории Гавайев. По словам мэра округа Мауи Ричарда Биссена, официально считающихся пропавшими без вести 850 человек.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на город Лахайна, который в результате полностью сгорел. Ущерб от пожаров оценивается в 6 млрд долларов, заявил губернатор штата Джош Грин. По его словам, разрушены или повреждены более 2 тыс. построек, из которых большая часть - это жилые дома.

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