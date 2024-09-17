Байден предостерег от политического насилия в США

По словам президента США, политическое насилие "ничего не решает", а просто "разрывает страну на части". У Байдена состоялся телефонный разговор с Трампом после второго покушения.

Президент США Джо Байден предостерег от политического насилия в стране на фоне второго с середины июля покушения на Дональда Трампа. Американский лидер в понедельник, 16 сентября, пообщался с репортерами, перед тем как покинуть Белый дом на борту президентского вертолета Marine One, а потом обратился к журналистам на конференции в Филадельфии (штат Пенсильвания).

"Я всегда осуждал и буду осуждать политическое насилие", - привела его слова информационная служба ABC News. "В Америке мы решаем наши разногласия мирным путем у избирательных урн, а не с помощью оружия. Америка слишком много раз переживала трагедию из-за выстрелов убийц. Это ничего не решает. Это просто разрывает страну на части. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это (насилие. - Ред.) и никогда не давать ему кислорода", - подчеркнул Байден.

По его словам, Секретная служба, охраняющая политиков высокого уровня, нуждается в дополнительной поддержке. "Думаю, Конгресс должен откликнуться на их нужды, если они действительно нуждаются в большем числе сотрудников", - процитировал Байдена Белый дом.

На уточняющий вопрос репортера, идет ли речь о повышении финансирования или о наращивании кадровой комплектации, Байден отметил, что агентство в структуре министерства внутренней безопасности США сейчас решает, нужен ли ему дополнительный персонал.

Байден пообщался с Трампом

Представители обеих партий в Конгрессе США заявили о готовности увеличить бюджет на охрану политиков высокого ранга, передало агентство dpa.

Между тем старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс сообщила, что во второй половине дня 16 сентября Байден по телефону пообщался с Трампом и "выразил свое облегчение по поводу того, что тот - в безопасности". "У них состоялся сердечный разговор, и бывший президент Трамп поблагодарил за звонок", - отметила Саймонс.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии ранее возложил на Байдена и вице-президента Камалу Харрис частичную ответственность за произошедшее. "Их риторика привела к тому, что в меня стреляли", - заявил экс-президент в эфире Fox News.

Покушения на бывшего президента США

Очередная попытка предполагаемого покушения на Дональда Трампа произошла, когда тот играл в гольф и перемещался между лунками во время партии. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу рассказал, что агент Секретной службы США заметил ствол винтовки с оптическим прицелом, торчащий из ограждений, и "немедленно вступил в бой" с державшим ее человеком. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия, однако позднее его задержали, а в месте его укрытия были обнаружены автомат АК-47 и камера GoPro. В Федеральном бюро расследований заявили, что расценивают произошедшее как возможную попытку покушения.

Подозреваемому Райану Р. предъявлены первые обвинения. Самозанятый строитель жилья на Гавайях ранее критиковал экс-президента США в соцсетях и был активным сторонником Киева в войне РФ против Украины.

До этого покушение на жизнь кандидата в президенты США от Республиканской партии было совершено на предвыборном митинге 13 июля в Батлере (штат Пенсильвания). Огонь по политику тогда открыл 20-летний местный житель. Трамп был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности. Многие мировые лидеры, в том числе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), осудили покушение.