 Байден пообещал пострадавшим от торнадо помощь властей США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.12.2021

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Мир

Байден пообещал пострадавшим от торнадо помощь властей США

Президент США посетил пострадавший от торнадо штат Кентукки и пообещал помощь властей. Федеральное правительство покроет все расходы на спасательные работы в течение месяца.

Президент США Джо Байден во время визита в штат Кентукки, пострадавший от торнадо, 15 декабря 2021 года

Джо Байден в штате Кентукки, 15 декабря 2021 года

Президент США Джо Байден пообещал жителям штата Кентукки помощь федеральных властей по восстановлению инфраструктуры после торнадо. Об этом он заявил в среду, 15 декабря, в ходе визита в пострадавший регион.

"Мы не исчезнем, обещаю вам, федеральное правительство окажет поддержку, пока все не будет восстановлено", - подчеркнул глава Белого дома. Он уточнил, что федеральный центр полностью возьмет на себя расходы по разбору завалов и работе спасателей в течение месяца. "На данный момент мы отправили 61 генератор, предоставили 144 тысячи литров питьевой воды, 74 тысячи порций еды и тысячи плащей и одеял", - отметил американский лидер в Twitter.

В ночь на 11 декабря по юго-востоку США прокатилась череда разрушительных смерчей, которые Байден назвал "вероятно, одними из крупнейших торнадо в истории" США. Больше других пострадал штат Кентукки. Здесь в результате стихии погибли по меньшей мере 74 человека. Десятки человек числятся пропавшими без вести.

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    Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская


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