Итоги выборов в США: Байден на высоте, а Трамп?

Джо Байден празднует победу на выборах президента США. Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Но в истории американской демократии каждый нашел свое место, считает Сергей Елкин.
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