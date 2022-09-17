Байден отреагировал на угрозу применения РФ ядерного оружия

Если Россия применит в Украине химическое или тактическое ядерное оружие, она превратится в еще большего мирового изгоя, чем когда-либо, предостерег президент США.

Президент США Джо Байден призвал главу российского государства Владимира Путина отказаться от мысли об использовании в Украине химического или тактического ядерного оружия. "Не надо. Не надо. Не надо. Вы измените лицо войны, как ничто со времен Второй мировой войны ", - такими словами вечером в пятницу, 16 сентября, Байден ответил в интервью телеканалу CBS на вопрос о том, что бы он сказал Путину, если бы тот задумался о подобной возможности.

При этом Байден не сообщил, как отреагировали бы США в случае, если бы Россия все же пошла на такой шаг. "Думаете, я сказал бы вам это, если бы знал, что это будет? - поинтересовался он у ведущего программы "60 минут" Скотта Пелли. - Конечно, я вам этого не скажу. Это будет иметь последствия".

При этом он добавил, что, применив в Украине химическое или тактическое ядерное оружие, Россия "превратится в еще большего мирового изгоя, чем когда-либо в прошлом".

Кремль о возможности применения ядерного оружия

Между тем 17 сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности применения Москвой ядерного оружия в Украине ответил такими словами: "Читайте доктрину . Там все написано".

В этом документе указано, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".

16 сентября Путин заявил о "попытках проведения терактов на территории РФ", в том числе "если не на самих объектах, то вокруг наших (российских. - Ред.) ядерных объектов, атомных электростанций" и пообещал, что "ответ-то будет".

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