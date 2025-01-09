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Байден отменил последнюю зарубежную поездку из-за пожаров

Ольга Лебедева
9 января 2025 г.

После возвращения из Лос-Анджелеса уходящий президент США отменил визит в Италию и Ватикан лишь за несколько часов до отправления, чтобы сосредоточиться на мерах по борьбе с пожарами в Калифорнии.

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Президент США Джо Байден
Джо Байден в Санта-Монике, 8 января 2024 годаФото: Kevin Lamarque/REUTERS

В связи с масштабными лесными пожарами на юге Калифорнии президент США Джо Байден отменил свою последнюю зарубежную поездку до окончания полномочий. После возвращения из Лос-Анджелеса, где Байден среди прочего встретился с полицией, пожарными и спасателями, он отказался лететь в Италию всего за несколько часов до отправления, сообщила в ночь на четверг, 9 января, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Тем самым Байден намерен сосредоточиться на руководстве федеральными мерами по борьбе с пожарами, указала она и пообещала предоставить дополнительную информацию позже.

Визит в Италию и Ватикан должен был состояться 9-12 января, среди прочего были запланированы встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Серджио Маттареллой и папой римским Франциском. Как отмечает AP, поездка должна стать символической и завершить пребывание на посту второго католического президента США. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

Пожары на юге Калифорнии

Вокруг Лос-Анджелеса бушуют, по меньшей мере, шесть пожаров, включая крупнейший очаг возгорания в Пасифик-Палисейдс, площадь которого составляет около 64 кв. км. Один из пожаров разгорелся в Голливуде на северо-западе второго по величине города США, огонь подошел на несколько сотен метров к знаменитому Голливудскому бульвару.

В результате лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса погибли не менее пяти человек, заявил шериф округа Роберт Луна. По его словам, распоряжение об эвакуации получили более 130 тысяч человек. Пламя разрушило до 1500 зданий. По данным Poweroutage.us, без электричества остаются более 300 тысяч домохозяйств в регионе.

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