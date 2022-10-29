Байден осудил выход РФ из зерновой сделки

На 249-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 30 октября (время московское).

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Электроснабжение Украины восстанавливается после российских атак, однако в некоторых регионах, в частности в Кировоградской области, по-прежнему возможны стабилизационные и аварийные отключения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

"Российский террор продолжается. Он очень циничен. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях. Мои соболезнования родным", - сказал Зеленский. Он призвал украинцев осознанно относиться к потреблению электричества.

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Президент США Джо Байден и его администрация резко осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое позволяло экспортировать зерно из украинских портов. Байден назвал решение российских властей "просто возмутительным". В Белом доме заявили, что Россия использует продовольствие как оружие.

"Россия вновь пытается использовать начатую ей войну как предлог для превращения продовольствия в оружие, что напрямую бьет по нуждающимся странам и по мировым ценам на продовольствие, а также усугубляет и без того ужасающие гуманитарные кризисы и отсутствие продовольственной безопасности", - заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Хроника событий 29 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 октября 00.00 - 13.59 >>>

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