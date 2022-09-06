Байден отказался признавать РФ спонсором терроризма

На 195-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий вторника, 6 сентября (время московское).

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С начала военной агрессии России против Украины интеграционные курсы в Германии посетили около 100 тысяч украинских беженцев, более 80 процентов из них - женщины. Чтобы лучше адаптироваться в новых для них условиях и справиться с повседневными проблемами, очень важно выучить немецкий язык, подчеркнул Ханс-Экхард Зоммер (Hans-Eckhard Sommer), президент Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. Более 90 процентов слушателей прошли общий интеграционный курс, включающий в себя языковую подготовку, а также занятия, на которых они знакомились с историей Германии, устройством ее государства и общества. В программе имеются и специальные курсы, ориентированные на определенные группы, например, молодежь, родителей или женщин.

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Власти оккупированных территорий Запорожской области искусственно обесценивают украинскую гривну, вводя собственный обменный курс, сообщил в эфире общенационального телемарафона новостей мэр Мелитополя Иван Федоров. "Утвердили распоряжение фейкового головы, гауляйтера Балицкого, и курс гривны теперь - не 1 к 2, а 1 к 1,25. Тем самым они пытаются обесценить гривну, потому что не могут вывести ее из оборота", - пояснил он. По словам Федорова, более 70% розничных торговых операций в оккупированных районах осуществляются за гривны и только около 30% - за рубли.

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Президент США Джозеф Байден принял окончательное решение не признавать Россию государством - спонсором терроризма, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, внесение РФ в такой перечень грозило привести к задержкеэкспорта продовольствия и поставить под угрозу перевозку товаров через Черное море. В данный момент в соответствующем реестре Госдепартамента США указаны Иран, Куба, Северная Корея и Сирия. Москва ранее предупредила, что признание страны государством - спонсором терроризма разорвет американо-российские связи.

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Вооруженные силы Украины освободили некоторые населенные пункты на юге страны. Какие именно, будет объявлено позже, чтобы не подвергать их массированным ударам российских оккупантов, заявила в эфире совместного телевизионного проекта FREEДОМ председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас готовится официальное сообщение.

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Число украинских детей и подростков в школах Германии значительно возросло. Как сообщили представители конференции министров образования и культуры федеральных земель (KMK), на минувшей неделе в школах зарегистрировано 172 787 учеников из Украины - почти на 10 000 больше, чем неделей ранее. Больше всего украинских школьников зарегистрировано в землях Северный Рейн - Вестфалия (34 082), Бавария (27 523) и Баден-Вюртемберг (21 392).

Шольц выступает за распределение задач военной помощи Украине

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Олаф Шольц (Foto:xF.xKernx/xFuturexImage) Фото: Frederic Kern/Future Image/IMAGO

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступает за распределение задач между государствами, которые оказывают Украине военную помощь в защите от российской агрессии. В плане военной помощи "определенное распределение обязанностей имело бы смысл", заявил Шольц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Германия, к примеру, могла бы "сделать упор на противовоздушную оборону и артиллерию". На вопрос, почему ФРГ до сих пор не поставила Киеву ни боевых танков, ни боевых самолетов, канцлер ответил: "Мы поддерживаем Украину всем необходимым для самообороны". "В то же время мы должны предотвратить эскалацию, которая приведет к войне России против НАТО", - добавил он. Киев не примет "диктаторский мир со стороны России", как и Германия, подчеркнул канцлер.

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Нидерландские муниципалитеты могут сохранять контракты на получение газа с SEFE energy - компанией, ранее принадлежавшей российскому "Газпрому" - по крайней мере, до 1 января 2023 года. Об этом заявил министр энергетики Роб Джеттен. Ранее он приказал 120 муниципалитетам расторгнуть контракты с компанией.

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС

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Запорожская АЭС Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). В документе говорится о "срочной необходимости" мер по предотвращению "ядерной аварии в результате физического ущерба, нанесенного военными средствами" ЗАЭС. Агентство предлагает незамедлительно начать консультации о создании зоны безопасности вокруг станции.

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Очевидцы сообщили о звуках взрывов в оккупированном РФ Херсоне, над городом поднимаются клубы дыма.

Еврокомиссия поддержала отмену упрощения визового режима с Россией

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Еврокомиссия (ЕК) поддержала предложение полностью отменить действие соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией. Новый подход может начать действовать уже с 12 сентября, заявила заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Она выразила надежду, что постоянные представители стран ЕС на заседании 7 сентября утвердят новый порядок.

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Взрыв произошел около здания администрации в Бердянске на оккупированной Россией территории Запорожской области. Об этом сообщили в управлении внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району. Представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что взорван автомобиль "коменданта" города, в результате перестрелки пострадал один человек. По предварительным данным, речь идет о "коменданте" Артеме Бардине, он госпитализирован.

Испания направила Украине пятый самолет с боеприпасами

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Правительство Испании сообщило, что страна направила Украине пятый самолет с крупнокалиберными боеприпасами. "Сегодня утром с авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос (Мадрид) вылетел самолет ВВС Т-23, который доставил в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии. Это уже пятый рейс с оружием, подаренным Украине Испанией за последние дни", - подчеркивается в коммюнике.

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Алексей Навальный (фото из архива) Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал принять участие в Едином дне голосования. "Пойдите и проголосуйте по-умному. 11 сентября более важных дел у вас нет", - гласит пост от его лица в Twitter. "Лучшую оценку эффективности" системы "Умного голосования", "как обычно, дает сама власть, в дикой истерике отстраняющая неугодных кандидатов последние два месяца", добавил Навальный. "Путин и "Единая Россия" - это война, ложь, коррупция и нищета. Участвуя в "Умном голосовании", вы голосуете против войны, лжи, коррупции и нищеты", резюмировал находящийся в заключении оппозиционер.

Актрисе Рудиной назначен штраф по делу о "дискредитации армии"

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Тверской районный суд Москвы назначил административный штраф в 50 тысяч рублей 63-летней российской актрисе Татьяне Рудиной по делу о "дискредитации" ВС РФ. Поводом стал пост в соцсетях. Рудина с 1992 года сотрудничает с Московским драматическим театром Ермоловой.

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Брокеры с 1 октября не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из стран, которые Москва считает "недружественными", если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам. С 1 ноября порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря - 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны приостанавливать исполнение любого поручения такого рода, отметили в Банке России.

Еврокомиссия изучает меры по ограничению цен на газ

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Еврокомиссия (ЕК) изучает меры по ограничению цен на газ. Это следует из внутреннего документа, имеющегося в распоряжении dpa. С одной стороны, существует возможность договориться о максимальной цене на газ из РФ. Другой вариант, по мнению авторов документа, заключается в том, чтобы зафиксировать цену на голубое топливо на европейских торговых площадках. Данный шаг может быть использован в качестве чрезвычайной меры, пишет dpa. При реализации первой возможности, потолок стоимости может быть установлен специальным законом. ЕС также может единым фронтом вести переговоры о ценах и объемах закупок с Россией. Данный подход, однако, имеет уязвимости. "Этот вариант следует рассматривать только в том случае, если ЕС готов к полному прекращению поставок российского газа", - отмечают авторы отчета, прогнозируя возможную реакцию Москвы. РФ прекратила поставки по "Северному потоку 1", однако небольшие объемы все же продолжают поступать в Европу через Украину и Турцию.

Хроника событий 6 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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