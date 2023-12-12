Байден одобрил выделение Киеву помощи на 200 млн долларов

Джо Байден не хочет, чтобы Украина потеряла надежду в войне против России, заявил президент США на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Об этом заявил сам Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома во вторник, 12 декабря. Кроме того, американский президент настоятельно предостерег Конгресс США от дальнейшего блокирования пакета помощи Украине более чем на 60 млрд долларов. Конгрессменам следует одобрить эту помощь, прежде чем уйти в отпуск по случаю Рождества, в противном случае они преподнесут Владимиру Путину "самый крупный рождественский подарок", подчеркнул Байден. Одновременно он заявил Зеленскому: "Я не хочу, чтобы ты потерял надежду".

Зеленский: Украина может победить, несмотря на отсутствие новой помощи США

В свою очередь украинский президент заявил Байдену, что его страна все еще может победить в войне против России, хотя Конгресс и заблокировал новую помощь Киеву. По его словам, Киев становится менее зависимым от помощи, а украинские войска "каждый день доказывают, что Украина может победить". Он высоко оценил поддержку США в укреплении украинской противовоздушной обороны.

Между тем лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что принятие Конгрессом пакета помощи в 60 млрд "практически невозможно" до Рождества, даже если сделка будет заключена в ближайшие дни.

Зеленский встретился с сенаторами

Ранее в тот же день Зеленский в ходе визита в США встретился с членами американского Сената за закрытыми дверями и призвал их одобрить дополнительное финансирование для Украины. По его словам, встреча в Сенате США была "дружественной и откровенной". Она "является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию", написал Владимир Зеленский в Telegram-канале. По его словам, он изложил сенаторам ситуацию с безопасностью и экономикой в Украине и подчеркнул всю необходимость "сохранения жизненно необходимой американской поддержки".

В свою очередь лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер назвал встречу сенаторов с Зеленским "очень мощной". По его словам, украинский лидер "очень подробно изложил" потребности своей страны и варианты возможной помощи Соединенных Штатов Украине, а также пояснил, как эта поддержка может помочь Киеву одержать победу. "Если он получит необходимую помощь, он победит", - цитирует слова Шумера телеканал CNN. Лидер демократов в Сенате также подчеркнул, что в случае поражения Украины выиграет президент РФ Владимир Путин, а "это очень-очень опасно для Соединенных Штатов".

Конгресс США еще не одобрил дальнейшее финансирование помощи Киеву

В октябре Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере 61,4 млрд долларов (56,5 млрд евро) сроком на год, а также 14,3 млрд долларов (13,1 млрд евро) на усиление обороны Израиля. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств.

Если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование помощи Киеву, у Вашингтона к концу текущего года закончатся ресурсы на покупку вооружений и техники для Украины, сообщила директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. По ее словам, прекращение поставок американского оружия и техники поставит под угрозу "не только достигнутые Украиной успехи, но и повысит вероятность военных побед России".

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