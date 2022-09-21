Байден номинировал Линн Трейси новым послом США в РФ

Президент США Джо Байден номинировал на пост чрезвычайного и полномочного посла в РФ Линн Трейси, которая в настоящее время возглавляет американскую дипломатическую миссию в Армении. Об этом в среду, 21 сентября, сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении отмечается, что Трейси владеет русским языком и является кадровым сотрудником дипломатической службы. До приведения к присяге в качестве посла в Ереване в 2019 году она занимала должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. С 2014 по 2017 год Трейси была заместителем главы дипмиссии США в Москве. Ранее она работала на разных дипломатических должностях в Центральной и Южной Азии.

Посол США в Москве Джон Салливан завершил свою работу на этом посту на фоне усиления напряженности между двумя странамииз-за войны РФ против Украины и покинул Москву 4 сентября. До прибытия преемника Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняет Элизабет Руд. Линн Трейси станет первой женщиной, возглавившей посольство США в Москве. О сроках ее приезда в Москву не сообщается.

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