Байден назначи Линн Трейси новым послом США в РФ

Президент США Джо Байден назначил на пост чрезвычайного и полномочного посла в РФ Линн Трейси, которая в настоящее время возглавляет американскую дипломатическую миссию в Армении. Об этом в среду, 21 сентября, сообщается на сайте Белого дома.
В заявлении отмечается, что Трейси владеет русским языком и является кадровым сотрудником дипломатической службы. До приведения к присяге в качестве посла в Ереване в 2019 году она занимала должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. С 2014 по 2017 год Трейси была заместителем главы дипмиссии США в Москве. Ранее она работала на разных дипломатических должностях в Центральной и Южной Азии.