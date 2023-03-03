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Олаф Шольц и Джо Байден
Олаф Шольц и Джо БайденФото: Susan Walsh/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Байден и Шольц обсудили в Белом доме поддержку Украины

Екатерина Венкина
8 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 марта.

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На 374-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 4 марта (время московское).

Председатель Европарламента прибыла в Киев

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Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола прибыла в Киев вечером 3 марта. "Рада вернуться в Украину", - написала она в Twitter. Метсола отметила вклад "этих храбрых людей, которые вдохновили весь мир", "героев, которые отказываются сдаваться", "тех, кто пожертвовал всем ради наших ценностей", и добавила, что "дом" украинцев - в Европейском Союзе. Записи в Twitter составлены на английском и на украинском и снабжены флагами ЕС и Украины. Роберта Метсола посещала Киев в апреле 2022 года.

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Олаф Шольц в Белом доме
Олаф Шольц в Белом домеФото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провели в Белом доме переговоры по вопросу о поддержке Украины в войне против России. Шольц посетил Вашингтон впервые с 24 февраля 2022 года. Это - его второй визит в США за почти 15 месяцев с занятия поста главы германского кабмина. Во время их предыдущей встречи в начале февраля 2022 года "Россия накапливала свои войска" на границе с Украиной, напомнил Байден журналистам, говоря о переговорах с канцлером ФРГ. Запад пообещал ответить, и "вместе мы выполнили это обещание", подчеркнул глава Белого дома. По словам Шольца, важно послать Украине сигнал, что "мы будем продолжать (поддерживать ее. - Ред.) столько, сколько потребуется, и столько, сколько необходимо".

Хроника событий 3 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 марта 00.00 - 13.59 >>>

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