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Байден готов, если нужно, усилить войска на Ближнем Востоке

Сергей Ромашенко
28 сентября 2024 г.

Президент Байден поручил Пентагону следить за ситуацией и при необходимости усилить войска в регионе. Ранее Израиль нанес массированный удар по штабу ливанского радикального движения "Хезболлах".

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Mike Segar/REUTERS

После ударов Израиля по штабу ливанского радикального движения "Хезболлах" президент США Джо Байден распорядился в случае необходимости усилить американское военное присутствие на Ближнем Востоке. "Байден поручил Пентагону оценивать положение контингента США в регионе и при необходимости скорректировать его численность, чтобы обеспечить сдерживание, а также защиту самих войск и всего спектра американских целей", - сообщил Белый дом в пятницу, 27 сентября.

Согласно сообщению, президент также поручил посольствам США в регионе принять все необходимые меры для своей адекватной защиты. Белый дом отметил, что Байден, который 27 сентября отправился в свой дом на океане в штате Делавэр, был многократно информирован Советом нацбезопасности о ситуации на Ближнем Востоке.

Байден: США не знали о планах Израиля

Ранее Байден подтвердил, что в Вашингтоне не знали о планах Израиля и не участвовали в их реализации. Министр обороны страны Ллойд Остин также заявил, что США не были заранее проинформированы их ближайшим союзником о намерении атаковать штаб "Хезболлах", и когда он разговаривал по телефону с израильским коллегой Йоавом Галлантом, то израильская операция уже шла полным ходом.

Со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США прилагают интенсивные усилия с целью найти дипломатический выход после очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Одновременно он предостерег противников США от соблазна использовать создавшуюся ситуацию в регионе для нападения на американские объекты на Ближнем Востоке.

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