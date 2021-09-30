Бахрейн впервые посещает глава МИД Израиля

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид через год после установления дипломатических отношений между его страной и Бахрейном впервые наносит визит в это арабское государство. "Я очень горд тем, что представляю Израиль при первом официальном и историческом визите в королевство", - написал Лапид в своем микроблоге в Twitter в четверг, 30 сентября.

Вместе с бахрейнским коллегой Абделем Латифом аз-Заяни, который встречал Лапида в аэропорту, глава МИД Израиля откроет израильское посольство в столице Бахрейна Манаме. Стороны также подпишут целый ряд двусторонних соглашений. 30 сентября из Бахрейна в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве вылетел первый прямой авиарейс авиакомпании Gulf Air. В августе в Тель-Авиве приступил к работе посол Бахрейна Халед Юсиф аль-Джалама.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне Израиль подписал договоры об установлении дипломатических отношений с Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Вслед за ними дипотношения с Израилем решили установить Марокко и Судан. До этого Израиль признавали лишь два арабских государства - Египет и Иордания.

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