Азербайджан ждут вторые за год досрочные выборы

1 сентября жители страны будут выбирать новый состав Национального собрания - Милли меджлиса. Это уже вторые досрочные выборы в Азербайджане в этом году.

В Азербайджане 1 сентября 2024 года пройдут выборы, на которых определится состав парламента страны VII созыва. В предыдущем парламенте 70 из 120 депутатов являлись членами правящей партии "Новый Азербайджан", а оставшиеся кресла занимали более или менее провластные политики. И, по мнению экспертов, после нынешних выборов такая расстановка сил вряд ли изменится.

На выборах в Азербайджане нет варианта "против всех"

Политический обозреватель Шахин Рзаев, живущий в поселке Сураханы в 17 километрах от Баку, с момента обретения Азербайджаном независимости ходит на все выборы. Говорит, чтобы наблюдать, как из года в год меняется атмосфера, и чтобы не позволить воспользоваться своим бюллетенем.

"К сожалению, у нас нет варианта проголосовать против всех. Поэтому я обычно голосую за самого слабого кандидата. Этакая символическая помощь. Или просто порчу бюллетень. В этом году в нашем избирательном округе есть всем известный фаворит от правящей партии, но "для галочки" выдвинулись еще несколько якобы конкурентов", - рассказывает Рзаев.

Он делится красноречивой, на его взгляд, деталью: предвыборные плакаты части кандидатов, причем политических конкурентов, в этот раз совершенно идентичны по дизайну.

Предвыборная агитация в поселке Сураханы. Впоследствии на стенде появились еще несколько плакатов кандидатов от других партий Фото: Privat

Оппозиция в Азербайджане и бойкот выборов

Выборы в парламент Азербайджана проходят по мажоритарной системе. В этот раз в них примут участие 1052 кандидата, 308 из которых представляют политические партии. Оппозиционеров среди них - человек 30-40. Значительная часть оппозиции, как и в предыдущие годы, решила бойкотировать выборы.

Так, оппозиционная Партия Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) аргументировала свое решение тем, что в существующих условиях участвовать в выборах бессмысленно. "Если бы выборы были хотя бы частично прозрачными, мы бы участвовали и победили. Но здесь нет и 1% прозрачности. В таком случае зачем нам участвовать в этих выборах?" - объяснил позицию ПНФА советник председателя партии Мамед Ибрагим.

В ответ на это член правления правящей партии Хикмет Бабаоглу заявил, что в данном случае термин "бойкот" вообще неуместен, поскольку бойкотировать выборы может только партия, имеющая возможность повлиять на их результаты: "А ПНФА просто пытается прикрыть свою несостоятельность".

К бойкоту присоединилась также коалиция Национальный совет демократических сил Азербайджана (НСДС). В своем заявлении они назвали выборы "дешевым фарсом", участие в которых "ненужное и вредное с точки зрения национальных интересов".

Директор института политического менеджмента Азер Гасымлы не одобряет практику бойкота, но полагает, что в данном случае это решение правильное. "Конечно, бойкот - это пагубная практика. Оппозиции надо было в свое время участвовать в выборах, причем грамотно: объединяя силы, выстраивая стратегию… Но они этого не сделали. А теперь все зашло уже слишком далеко, институт выборов в стране практически уничтожен. Как, собственно, и сама оппозиция. Поэтому сегодня ее участие в выборах и вправду бессмысленно".

Часть азербайджанской оппозиции изменила тактику

Другая крупная оппозиционная партия - "Мусават" - на сей раз, напротив, изменила тактику и выдвинула своих кандидатов. По словам лидера партии Арифа Гаджилы, партия делает это, чтобы "не допустить подрыва правительством избирательного института как демократического процесса" и избежать обвинений в бездействии со стороны своих сторонников.

Несколько своих кандидатов выдвинула "Республиканская альтернатива" (REAL), которая также считается оппозиционной, но при этом в ее адрес часто звучат упреки в излишней лояльности властям. Не лучшим образом на имидже партии сказалось и то, что одному из ее членов, Эркину Гадирли, все же удалось попасть в парламент предыдущего созыва (правда, в качестве независимого кандидата) и войти в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ.

В своей предвыборной программе члены REAL делают акцент на экономике, а их общий слоган представляет собой игру слов, которую можно перевести примерно как "Экономика - реальна, и это дело REAL´а".

"Выборы - просто формальная, незначительная процедура"

Изначально парламентские выборы 2024 года должны были состояться в ноябре и стать первыми в истории независимого Азербайджана, проходящими также на территории Карабаха. Но в декабре 2023 года президент страны Ильхам Алиев заявил, что первыми такими выборами, знаменующими начало новой эпохи, должны стать президентские. Он перенес дату президентских выборов почти на полтора года вперед, проведя их в феврале 2024-го, и переизбрался на пятый срок.

В июне того же года Алиев распустил парламент, назначив его досрочные выборы на 1 сентября. По официальной версии, перенос связан с тем, что в ноябре в Баку пройдет Конференции ООН по климату COP29.

"Скорее всего, это правда. Но сам факт, на мой взгляд, является лишним доказательством того, что эти выборы - просто формальная, незначительная процедура, дату которой можно передвигать из-за каких-то мероприятий", - считает Азер Гасымлы.

Ильхам Алиев на досрочных выборах президента Азербайджана, февраль 2024 года Фото: Azerbaijani presidency/AFP

Единственная независимая кандидат на выборах в Азербайджане

В Азербайджане многие сейчас проводят параллели с прошлыми парламентскими выборами 2020 года, в которых участвовали с десяток независимых кандидатов из числа представителей гражданского общества: левые, феминистки, эко-активисты и так далее. В парламент никто из них в итоге не прошел, но их участие очень оживило предвыборный период и избирательный процесс.

В этом году гражданское общество сообща болеет за единственную независимую кандидатку - гендерную активистку Вафу Наги, баллотирующуюся от района Нефтчала на юго-востоке страны. На счету Вафи Наги уже есть одна победа - в 2019 году она была избрана в муниципальный совет одного из сел того же района. Однако никаких надежд на нынешние выборы она не питает, признавая, что "никаких шансов на победу нет".

Но попытаться, на ее взгляд, все же стоит. Тем более, что сбор подписей для включения в список кандидатов и предвыборная кампания дали ей возможность ездить по району, разговаривать с местными жителями и выслушивать их проблемы.