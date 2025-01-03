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Байден обсуждал с командой удар по Ирану и не принял решение

Сергей Гуща
3 января 2025 г.

Обсуждая варианты удара по ядерным объектам Ирана, президент США не принял решение как на встрече с командой по национальной безопасности, так и после нее, пишет издание Axios.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан представил Джо Байдену несколько предложений по возможному удару по ядерным объектам Ирана в том случае, если Тегеран значительно продвинется в своей ядерной программе до 20 января. Об этом сообщило в четверг, 2 января, издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника. Встреча Байдена с командой по национальной безопасности прошла месяц назад, но известно о ней стало только сейчас.

Как сообщили источники, некоторые советники Байдена считали, что у США имеется возможность нанести успешный удар по ядерным объектам Ирана, поскольку вследствие конфликта с Израилем ракетные возможности и ПВО Ирана, а также военный потенциал его прокси ослаблены. Поэтому снижен риск ответных действий Тегерана.

Байден обещал, что не позволит Ирану создать ядерное оружие

Байден не дал согласия на удар ни во время заседания, ни после него, как и не принял никакого окончательного решения, утверждают источники. Как отмечает издание, атака по ядерным объектам Ирана непосредственно перед вступлением в должность нового президента стала бы "авантюрой", поскольку таким образом Байден передал бы свежий конфликт новой администрации. Хотя президент и обещал, что не позволит Ирану разработать ядерное оружие.

По словам одного из американских чиновников, встреча с участием Байдена не стала ответом на новые данные разведки. На ней лишь обсуждались варианты действий США на успехи ядерной программы Ирана до конца его президентского срока. Как утверждает один из источников, в настоящее время в администрации Байдена не обсуждаются возможных военных действия против ядерных объектов Ирана.

Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, тоже обсуждал со своей командой возможность ударов по ядерным объектам Ирана, чтобы не допустить создания им ядерного оружия. Дискуссии пока находятся на ранней стадии, сообщал в декабре The Wall Street Journal.

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