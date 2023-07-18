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Российский десантник Филатьев получил убежище во Франции

Сергей Ромашенко
15 мин. назад

Российский десантник Павел Филатьев сам участвовал в войне против Украины с февраля по апрель прошлого года.

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Buchcover "ZOV – Der verbotene Bericht" von P. Filatjew
Фото: Hoffmann und Campe Verlag/picture alliance/dpa

Российский десантник и автор книги о первых днях вооруженного вторжения России в Украину Павел Филатьев получил политическое убежище во Франции. Об этом сообщил "Агентству" во вторник, 18 июля, сам Филатьев. "Агентство" пишет, что редакция ознакомилась и с документом, полученным Филатьевым от французского органа по делам беженцев OFPRA.

Павел Филатьев участвовал в войне в Украине с февраля по апрель прошлого года. Он был ранен, а затем смог уволиться из армии. После этого он опубликовал книгу ZOV, в которой критиковал российское военное командование и рассказывал о быте солдат.

В августе 2022 года Филатьев уехал из России, а затем попросил политического убежища во Франции. Покинуть страну ему помогла команда Gulagu.net. "Агентство" отмечает, что после переезда у Филатьева испортились отношения с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным.

Конфликт с Gulagu.net

В марте 2023 года Владимир Осечкин обвинил Павла Филатьева в том, что тот скрыл от него и СМИ информацию об убийствах украинцев, в задержании которых десантник принимал участие, пояснило издание.

Так, в интервью изданию Dn.se Филатьев рассказывал, что некоторые из украинцев, взятых в плен им и другими военными, позднее были расстреляны или повешены. По мнению Осечкина, это показывает, что Филатьев "де-факто скрывал свою причастность" к военным преступлениям и потому не может претендовать на политическое убежище.

Филатьев заявил "Агентству", что он лично не участвовал в казнях, а лишь слышал о них. Он также сказал, что получение им убежища является свидетельством того, что французские власти проверили эти обвинения и посчитали, что он не причастен к военным преступлениям.

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