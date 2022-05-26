Автор книги о протестах-2020: "С опозданием белорусский конфликт затронул всю Европу"

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В интервью DW Алис Бота рассказала о взрослении белорусского общества и о том, к чему ведет ответ насилием на насилие.
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Алис Бота - немецкая журналистка издания "Die Zeit". Она родилась в Польше, выросла в Германии, но всю свою профессиональную жизнь продолжает смотреть на восток: много пишет об Украине, России, Беларуси. В прошлом году она закончила работать над книгой о белорусских протестах 2020 года "Frauen von Belarus" ("Женщины Беларуси" - Ред.). Недавно ее номинировали на престижную немецкую премию Sachbuchpreis - книга вошла в число восьми лучших среди 250 претендентов на эту награду. DW поговорила с Алис Бота о том, какой могла бы стать Беларусь, если бы к власти пришли женщины, почему опасно отвечать насилием на насилие и как ситуация в Беларуси с опозданием затронула всю Европу.
Deutsche Welle: Во время событий 2020 года вы не были в Беларуси, происходящего своими глазами не видели, тем не менее, сумели точно их зафиксировать и обобщить - так, например, считает глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель. Было сложно писать о том, чего вы не видели своими глазами?
Алис Бота: Было сложно. У меня до сих пор есть как будто чувство надменности, что я писала о том, за чем наблюдала издалека. Долго думала, могу ли я это делать. И причина, почему я все-таки решилась написать эту книгу, - желание режима Лукашенко выдавить журналистов из страны, превратить Беларусь в нечто наподобие закрытой камеры, из которой не просачивается никакая информация. Такой была моя мотивация. Я сказала себе: хорошо, я не получу документы и аккредитацию, чтобы работать в Беларуси, но я все равно это сделаю.
Когда я начала работать над книгой, со мной были готовы разговаривать многие. Сегодня, в 2022 году, это было бы гораздо сложнее.
- В книге есть глава с названием "Уже проиграла или еще не победила?". Эту - заключительную - часть вы написали в 2021 году. Сейчас, спустя год, как бы вы ответили на этот вопрос: белорусская революция уже проиграла или еще не победила?
- Зависит от того, что считать победой. Я много размышляла: когда белорусы говорят о возможной победе, они выдают желаемое за действительное или нет? Что такое победа: уход Лукашенко или что-то другое? Если смотреть на сегодняшнюю ситуацию, то она, конечно, выглядит очень мрачной. Репрессии достигли беспрецедентных масштабов. Любая форма сопротивления наказывается, что можно увидеть на примере людей, которые осмелились устроить саботажи на железной дороге. Все это жестоко, даже катастрофично. Мне иногда кажется, что некоторые женщины из Беларуси, с которыми я поддерживаю контакт, даже сожалеют о своей вовлеченности (в события 2020 года - Ред.).
В 2022 году Колесникова, Тихановская и Цепкало получили премию имени Карла Великого, став "примером борьбы против диктатуры, подавления и неправового государства"
Но я думаю, мы должны оценивать ситуацию не периодами в один-два года, а думать о более продолжительных временных отрезках. Я не раз приводила пример Польши. В августе 1980 года появилась "Солидарность". В 1981-м профсоюзное движение было разгромлено, все выглядело мрачным и безнадежным: тысячи людей в тюрьмах, есть убитые. Но в 1989 году Европа изменилась так, как никто не мог себе представить. Думаю, похожим образом мы должны смотреть на Беларусь: летом 2020 года было сделано то, что, возможно, станет ощутимым через 10-15 лет. Это невыносимая новость для всех, кто сейчас находится в тюрьмах. Но эти события дали надежду. Я убеждена, что белорусское общество в 2020 году изменилось. И эти изменения никуда не исчезнут.
- По-вашему, как оно изменилось?
- Раньше это было общество, в котором каждый жил своей приватной жизнью. Конечно, были свободные пространства, Беларусь не Северная Корея: существовали возможности для художников, журналистов. Светлана Тихановская является для меня примером человека, который думал, что политика - это что-то оппозиционное, и если держаться от нее на расстоянии, то можно прожить спокойную жизнь. Но сейчас это в прошлом. Теперь политика касается каждого. Беларусь стала обществом, ставшим более сознательным, которое смотрит и налево, и направо, а не только себе под ноги.
- В белорусском обществе сейчас можно услышать дискуссии вроде: "Что дали мирные протесты? Нужно было брать в руки оружие". Оружие, насилие, война - по сути, инструменты мужского мира. Что может предложить другой, женский взгляд на политику и власть?
- Я не считаю, что нахожусь в той позиции, когда могу давать советы белорусскому движению. Как сторонняя наблюдательница многих протестов, за которыми я следила как журналистка (Алис в 2014-м была в Украине, в 2018-м писала о "бархатной революции" в Армении - Ред.), могу сказать, что отвечать насилием на насилие опасно. Позже это рождает совершенно другое общество. Я испытываю огромное уважение к тому, какой путь выбрали белорусские женщины, а точнее, Мария Колесникова, Светлана Тихановская, Вероника Цепкало. Им удалось удержать протесты в мирном русле. Думаю, солидарность многих стран мира была бы намного меньшей, если бы протесты превратились в насильственные. Да, сейчас ситуация такая, какая есть. Но я убеждена, что она сложилась не из-за того, что протестующие не применяли насилие, - она связана с поддержкой Москвы. Если бы белорусы решились на насилие, ответ режима был бы еще более ужасным.
Но еще раз повторю: я не в той позиции, чтобы давать рекомендации. Мне бросилось в глаза, что перейти к насильственным методам обычно призывали те, кто живет не в Беларуси. Думаю, давать советы из-за рубежа тем, кто находится в стране, гораздо проще, чем принимать подобные решения, находясь внутри нее.
- Процитирую мнение: "Если бы революция в Беларуси победила, такой войны, как сейчас, в Украине не было бы". Справедливо ли оно?
- Как минимум, частично оно верное. В первые дни войны российские военные действовали успешно в том числе потому, что Лукашенко предоставил в их распоряжение территорию Беларуси как место развертывания вооруженных сил.
В Западной Европе часто думают, что белорусский конфликт - это очень печально, вызывает сожаление, но нас не касается. Но война в Украине показывает, как сильно нас всех касаются события на востоке. Мы живем в глобализированном мире. Все, что происходит в Минске, Москве, Киеве, с опозданием затрагивает нас всех. И если кто-то отказывается это признавать, то он делает большую ошибку.
- Чтобы написать книгу, вы провели более сотни интервью, разговаривали с большим числом белорусов и белорусок. Какое впечатление у вас сложилось: какой могла бы быть Беларусь, если бы к власти пришли женщины?
- Думаю, в целом это ложное представление, что именно женщины делают мир лучше. Но, думаю, в белорусском контексте женщины сумели сделать нечто другое. То, как они говорили, как выражали свою заботу о людях, было важным в стране, для которой характерен язык унижения, насилия, подавления.
Выросла ли бы из этого другая политика? Интересный вопрос. Я не уверена, поскольку этот процесс зависит от многих факторов. Важны не только женщины во главе, но и общество, которое готово к ним прислушиваться, поддерживать их решения.
Есть исследование, которое показывает, что белорусские протестующие не были более феминистически или либерально настроенными, чем остальная часть населения. Думаю, женщины во главе были бы только первым шагом к изменениям.
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