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Фото: Adrian Wyld/empics/picture alliance
ПолитикаРоссия

Автор канала "Протестный МГУ" получил 8,5 года за посты

Дмитрий Вачедин
23 мин. назад

23-летнего Дмитрия Иванова осудили за распространение "заведомо ложной" информации о российской армии. Во время следствия его исключили из МГУ.

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Тимирязевский суд Москвы во вторник, 7 марта, приговорил к восьми с половиной годам колонии по делу о "фейках" про вооруженные силы России автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова. Поводом для возбуждения дела стал ряд авторских постов и репостов Иванова в канале, которые он сделал в марте-апреле 2022 года. Они, в частности, были посвящены преступлениям российских войск в Буче, Ирпене и Мариуполе.

28 апреля 2022 года Иванов, учившийся на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, был задержан после сдачи экзамена и с тех пор находится в заключении. Из МГУ его отчислили в июле. 19 января появилось сообщение, что после заседания Тимирязевского суда конвоир, отключив видеорегистратор, избил его дубинкой и угрожал изнасилованием. При этом врач в СИЗО зарегистрировал у него только гематомы на запястьях.

Участие в протестах с 2018 года

23-летний Дмитрий Иванов основал канал "Протестный МГУ" еще в 2018 году - тогда он протестовал против обустройства фан-зоны ЧМ-2018 под окнами главного здания МГУ. С тех пор он неоднократно задерживался за протестную деятельность - до задержания в апреле 2022 года он в общей сложности провел под административным арестом 101 день.

Показания против Иванова дала в том числе бывшая декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Людмила Григорьева. На допросе она назвала его "фашистом", который "состоит в политической секте", "ненавидит людей, не разделяющих его либеральные взгляды" и "защищает все отбросы общества".

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