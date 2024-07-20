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ФРГ: автор книг о Путине исключен из объединения журналистов

Павел Мыльников
21 июля 2024 г.

Хуберт Зайпель нарушил правила независимой журналистики и нанес урон авторитету профессии, заявили в Netzwerk Recherche. Автор книг о Путине получил деньги от связанных с Алексеем Мордашовым структур.

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Немецкий журналист, режиссер-документалист и писатель Хуберт Зайпель
Хуберт ЗайпельФото: picture alliance/Uwe Zucchi

Немецкое объединение журналистов Netzwerk Recherche исключило из своих рядов режиссера-документалиста и писателя Хуберта Зайпеля (Hubert Seipel), автора документального фильма и двух книг о президенте России Владимире Путине. "Своим поведением Хуберт Зайпель нарушил основные правила независимой журналистики и нанес огромный ущерб авторитету нашей профессии", - заявил председатель ассоциации Даниэль Дреппер (Daniel Drepper) в субботу, 20 июля. Участники собрания приняли решение единогласно, добавил он.

В ноябре 2023 года стало известно, что Зайпель получил 600 тысяч евро от компаний, связанных с российским предпринимателем Алексеем Мордашовым. Деньги предназначались для поддержки книжных проектов.

Книги Хуберта Зайпеля о Владимире Путине

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, речь шла о книге "Власть Путина. Зачем Европе Россия?", опубликованной в 2021 году гамбургским издательством Hoffmann und Campe. Кроме того, в подготовленных для подписания документах также стояла рукописная пометка "аналогично заключенному в 2013 году договору: биография Путина". В 2015-м вышла книга Зайпеля "Путин. Логика власти".

Сам Зайпель в разговоре с Paper Trail Media признал, что книги про президента РФ спонсировал российский миллиардер. Однако автор подчеркнул, что этот факт не дискредитирует его работы.

В Netzwerk Recherche придерживаются иного мнения. Эти платежи "противоречат всем правилам журналистской честности и профессионализма", указали в объединении. В конце 2023-го издательство Hoffmann und Campe прекратило продажу книг Зайпеля о президенте РФ.

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