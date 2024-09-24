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Авто из Украины с октября подлежат регистрации в Германии

Сергей Ромашенко
24 сентября 2024 г.

Срок действия исключений для украинских автомобилей в ФРГ истек. С октября владельцам украинских транспортных средств придется получать для своих машин немецкие номера.

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Украинский номерной знак на автомобиле
Украинские номера в Германии придется менять на немецкиеФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/IMAGO

Беженцы из Украины с октября должны получать для своих ввезенных в Германию автомобилей немецкие номера в том случае, если их машины находятся на территории ФРГ дольше года. Соответствующие правовые нормы установлены федеральным правительством. До 30 сентября в отношении украинских автомобилей еще действовали исключения, предоставленные федеральными землями.

Процедура перерегистрации украинских транспортных средств описана в каталоге, разработанном в последние месяцы министерством транспорта ФРГ вместе с федеральными землями. Владельцы автомобилей должны будут представить немецким властям удостоверение личности с именем и фамилией на латинице, украинское свидетельство о допущении транспортного средства к дорожному движению и страховку.

Документы в цифровом формате не принимаются

Украинские документы в цифровом формате не принимаются. После перерегистрации транспортного средства украинские номера подлежат замене на немецкие. Машины из Украины также подлежат регистрации на немецкой таможне. Украинские беженцы, переселяющиеся в ЕС, могут быть освобождены от таможенной пошлины на ввоз транспортного средства, как и любого другого личного имущества.

Министерство транспорта ФРГ не уточнило, сколько украинских автомобилей сейчас находится в Германии и сколько из них подлежат перерегистрации. Согласно действовавшим до сих пор правилам, украинцы должны были ходатайствовать об освобождении от перерегистрации транспортного средства по месту проживания в Федеративной Республике. Для этого они должны были подтвердить факт наличия страхования гражданской ответственности владельца автотранспорта и справку о безопасности автомобиля для дорожного движения. 

 

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