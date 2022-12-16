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Дым после ракетных обстрелов во Львове (фото из архива)Фото: Pavlo Palamarchuk/ZumaPress/picture alliance
КонфликтыУкраина

Австрия перечислит 5 млн евро для энергоподдержки Украины

Жан Рофе
19 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 декабря.

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На 297-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 декабря (время московское).

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Молдова временно остановит вещание шести телеканалов за "распространение некорректной информации" при освещении событий в стране и войны России против Украины. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы "защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением". Речь идет о телеканалах "Первый в Молдове", "РТР-Молдова", "Акчент-ТВ", "НТВ-Молдова", "ТВ-6" и "Орхей-ТВ". "Эти СМИ серьезно и неоднократно нарушали кодекс аудиовизуальных услуг, тенденциозно и манипулятивно отражая события в нашей стране, а также события, связанные с войной России против Украины", - написал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

Запрет вступит в силу 19 декабря и будет длиться в течение всего срока действия чрезвычайного положения, объявленного Молдовой после российского вторжения в Украину 24 февраля.

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Австрия выделяет 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный украинским министерством энергетики при Секретариате Энергетического сообщества с целью аккумулирования средств доноров на закупки необходимого оборудования для украинских энергетических компаний. Об этом объявил в Вене вице-канцлер Австрии Вернер Коглер в ходе встречи с замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярославом Демченковым. "Это первый этап финансовой помощи, которая вместе с оборудованием, уже доставленным и которое еще будет доставлено в Украину, существенно усилит способность энергетических компаний осуществлять ремонтные работы объектов инфраструктуры", - сообщило украинское Минэнерго. Коглер выразил слова поддержки Киеву и подчеркнул, что поражен мужеством украинцев и профессионализмом энергетиков, которые после массовых обстрелов неустанно ремонтируют поврежденные объекты. В свою очередь Демченков поблагодарил партнеров за финансовую и материальную поддержку, отметив, что потребности Украины в оборудовании "растут с каждой неделей".

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