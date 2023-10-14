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Австралийцы - против конституционного признания аборигенов

Даниил Сотников
14 октября 2023 г.

Правительство предлагало создать специальный консультативный комитет "Голос" в парламенте Австралии, который представлял бы аборигенов страны.

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Перечеркнутый агитационный плакат в Перте с призывом голосовать на референдуме в Австралии
Агитация перед референдумом в АвстралииФото: Stringer/REUTERS

Жители Австралии на референдуме в субботу, 14 октября, выступили против закрепления за аборигенами и жителями островов Торресова пролива права особого голоса в конституции страны. После подсчета половины бюллетеней "против" проголосовали 58,1 процента жителей, а "за" - 41,9 процента. Провал плебисцита признал и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, который активно выступал за закрепление прав аборигенов в конституции.

Вынесенный на референдум вопрос

Правительство предлагало создать специальный консультативный комитет "Голос" в парламенте, который представлял бы аборигенов страны и жителей островов Торресова пролива. Мнение и голос этого органа учитывалось бы при определении политики властей в отношении коренного населения.

По данным Австралийского бюро статистики, в 2021 году аборигены составляли 3,8 процента населения Австралии. Они являются самой бедной частью общества. Противники вынесенного на референдум предложения утверждали, что такой подход разделит австралийцев по расовому признаку, не уменьшая при этом неблагоприятного положения коренных народов, отмечает агентство AP. 

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