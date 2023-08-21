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Австралия купит у США более 200 ракет Tomahawk

Даниил Сотников
2 ч. назад

Австралия в рамках крупнейшей модернизации армии закупит крылатые ракеты Tomahawk на 763 млн евро. Эти ракеты есть на вооружении лишь у США и Великобритании.

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Пуск ракеты Tomahawk в Тихом океане (июнь 2010 года)
Пуск ракеты Tomahawk в Тихом океане (фото из архива)Фото: picture allianc abaca

Австралия планирует закупить у США более 200 крылатых ракет Tomahawk на сумму более 830 млн долларов (763 млн евро), сообщает агентство AFP со ссылкой на министерство обороны Австралии в понедельник, 21 августа.

Австралия инвестирует в свои вооруженные силы, чтобы "удержать потенциальных противников подальше от наших берегов и обеспечить безопасность Австралии в сложном и неопределенном мире, в котором мы живем сегодня", заявил министр обороны страны Ричард Марлес.

Ракеты, которые закупаются в рамках крупнейшей за последние десятилетия реформы армии, призваны "держать на расстоянии" таких противников, как Китай, отмечает AFP. Австралия станет третьей страной, у которой на вооружении будут ракеты Tomahawk - наряду с США и Великобританией.

Австралия также закупит более 100 ракет другого типа

Ракеты Tomahawk имеют дальность более 1000 километров. Планируется, что ими оснастят австралийские эсминцы Hobart. Кроме того, ракеты могут использовать атомные подводные лодки, которые Австралия планирует закупить у США в рамках военного альянса Aukus.

По словам министра обороны, помимо ракет Tomahawk Австралия потратит 431 млн австралийских долларов (около 200 млн евро) на покупку у США более 60 современных ракет с противорадиационным наведением. Также правительство приобретет противотанковые управляемые ракеты большой дальности на сумму более 50 миллионов австралийских долларов (29 млн евро).

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