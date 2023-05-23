На 454-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 23 мая (время московское).

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В случае приезда в Молдову президента РФ Владимира Путина власти в Кишиневе выполнят постановление Международного уголовного суда (МУС), выдавшего в марте ордер на его арест. В этом случае Путин будет взят под стражу, заявила президент страны Майя Санду в интервью Euronews Romania . "Республика Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда", - указала она.

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Минобороны РФ утверждает, что "украинские формирования", вторгшиеся на территорию Белгородской области, "заблокированы и разгромлены", в операции участвовала "авиация, артиллерия и подразделения Западного военного округа". При этом убиты более 70 участников "вторжения", уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, заявило российское ведомство. "Остатки украинских формирований отброшены из Белгородской области на территорию Украины, где наносились удары до их полной ликвидации", - цитирует заявление "Интерфакс".

Авиаудар РФ по Авдеевке: под завалами многоэтажки есть люди

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В результате российского авиаудара по Авдеевке до основания разрушен 9-этажный дом, под завалами находятся люди, сообщил в Telegram руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. "Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. 9 этажей - до фундамента. Под завалами - два человека, но может быть до пяти человек. Два человека ранены, одна женщина - в тяжелом состоянии", - указал он. По словам Барабаша, россияне бьют по городу ракетами и авиационными бомбами с фугасной боеголовкой (ФАБ), поэтому людей не спасают даже бомбоубежища. В свою очередь глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко написал, что в результате ракетного удара по Авдеевке ранены два человека. "Российские оккупационно-террористические войска продолжают системно и методично разрушать город", - указал он далее. По данным Кириленко, в Авдеевке остаются более 1700 человек, ежедневно подвергаемых смертельной опасности.

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В Украине опровергли сообщения о начале обучения украинских пилотов. "Еще продолжается процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны, которые могут предоставить нам площадки для учений. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов еще нет", - заявил в эфире украинского телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Ранее "Укринформ" сообщил о начале обучения украинских пилотов в Польше.

Хроника событий 23 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 мая 14.00 - 23.59 >>>

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