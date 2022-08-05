 Август - начало перелома в РФ войне в Украине? Секрет посредничества Эрдогана | Новости и аналитика о Германии, России, Европе, мире | DW | 06.08.2022

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Август - начало перелома в РФ войне в Украине? Секрет посредничества Эрдогана

В подкасте "Геофактор" берлинская журналистка Гезине Дорнблют объясняет, почему сигналам РФ о готовности к переговорам не стоит доверять.

В подкасте "Геофактор" берлинская журналистка Гезине Дорнблют объясняет, почему сигналам России о готовности к переговорам не стоит доверять – особенно если они исходят от экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Во второй части – эксперт лондонского института RUSI Марина Воротнюк раскрывает стратегию Турции, которая успешно балансирует между Киевом и Москвой и становится все более влиятельным посредником.

 

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