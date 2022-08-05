Август - начало перелома в РФ войне в Украине? Секрет посредничества Эрдогана

В подкасте "Геофактор" берлинская журналистка Гезине Дорнблют объясняет, почему сигналам России о готовности к переговорам не стоит доверять – особенно если они исходят от экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Во второй части – эксперт лондонского института RUSI Марина Воротнюк раскрывает стратегию Турции, которая успешно балансирует между Киевом и Москвой и становится все более влиятельным посредником.