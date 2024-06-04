"Аванс Кремля талибам": эксперты о сближении РФ с "Талибан"

Первый приезд делегации исламистского радикального движения "Талибан" из Афганистана на экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) в 2022 году еще вызвал некоторый шок как внутри России, так и ее за пределами. Второй ее визит спустя два года на ПМЭФ, который проходит в 2024 году 5-8 июня, едва ли вызвал бы дополнительный резонанс. Но за несколько дней до объявления о визите российские Минюст и МИД предложили президенту РФ исключить "Талибан" из национального списка запрещенных организаций. Владимир Путин прямо не прокомментировал эту инициативу, но заявил, что с талибами надо "выстраивать отношения" как с "действующей властью" в Афганистане.

"Не знаю конкретных деталей принятия решений в Кремле, но предположил бы, что речь идет о предложении, в ответ на которое Россия, разумеется, ожидает ответной услуги", - заметил Ханс-Якоб Шиндлер (Hans-Jakob Schindler), директор Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT) в разговоре с DW. "Правда, "Талибан" всегда охотно берут аванс, а вот с ответными услугами у них часто возникают проблемы", - добавил он.

Последняя инициатива Кремля - это реализация "тактики мелких шагов по пути медленного признания "Талибан", которая очень даже нравится афганской стороне", заметил в разговоре с DW другой немецкий эксперт по Афганистану, Томас Руттиг (Thomas Ruttig).

"Талибан" может ждать приятный подарок на ПМЭФ

Следующим шагом после исключения из террористического списка может стать признание законной власти "Талибан" в Афганистане, уверены эксперты. Неформальные контакты между Россией и талибами фиксировались наблюдателями еще с 2015 года, включая подозрения в поставках Россией оружия талибам, а официальные дипломатические отношения между сторонами были налажены в марте 2022 года - спустя полгода после того, как в августе 2021 года бойцы "Талибан" без особого сопротивления отобрали власть у афганского правительства, поддерживаемого на тот момент западной коалицией. Воинские контингенты и представители западных стран, которые до этого около двадцати лет находились в Афганистане, спешно покинули страну.

Насильственный приход к власти талибов спустя практически двадцать лет ("Талибан" правил в Афганистане с 1993 по 2001 год) сопровождался возвращением законов шариата и ограничением многих базовых прав граждан, прежде всего женщин и девочек. "Талибан" официально не признан ни одним другим государством в качестве легитимной власти, в России движение находится в списке запрещенных организаций с 2003 года.

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Соседний с Россией Казахстан 3 июня на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ первым объявил о том, что исключает "Талибан" из национального списка террористических организаций.

Может ли Кремль во время проведения ПМЭФ объявить о том, что "Талибан" больше не рассматривается в России как террористическая организация? Не исключено, говорят эксперты. Но дилемма для Кремля заключается в том, что, с одной стороны, объявлять об этом, не получив чего-то значимого взамен, было бы "неудачным" шагом, предположил Шиндлер. С другой стороны, добавил он, "невозможно заключать на экономическом форуме впечатляющие договоры с теми, кто находится в списке террористических организаций".

"Фактически Москва уже давно в более тесных отношениях с "Талибан"

Последнюю инициативу по сближению с "Талибан" в виде исключения из террористического списка Ханс-Якоб Шиндлер оценивает в целом как политический ход с обозримыми рисками для России. "То, что "Талибан" будет исключен из российского списка запрещенных организаций, имеет мало значения, пока талибы числятся в списке террористических организаций Совбеза ООН и находятся под международными санкциями, которые Россия также обязана соблюдать", - добавил Шиндлер. Чтобы не нарушать санкции ООН, российская сторона, по информации DW из открытых источников, позвала на ПМЭФ представителей "Талибан", которые не находятся под персональными международными санкциями.

Исключение из списка мало что изменит с практической точки зрения, уверены эксперты, но поможет укреплению дальнейших связей. Директор ICCT Шиндлер напомнил, что, по российским данным, только за прошлый год торговый оборот между странами вырос в пять раз, превысив миллиард долларов США. "Тут, впрочем, нужно учесть, что миллиард оборота для афганской экономики сумма огромная, для российской же - довольно незначительная", - добавил эксперт.

Совбез ООН в марте 2023 года потребовал от Афганистана отменить репрессивные законы в отношении девочек и женщин Фото: Ed Jones/AFP/Getty Images

Попытка бороться с терроризмом руками "Талибан"

Сближение с "Талибан" - это выражение внешнеполитической стратегии как России, так и Китая вовлечь "Талибан" в антизападное сообщество стран после их ухода из Афганистана, говорит Томас Руттиг. "Мы ушли, а они пытаются заполнить возникший вакуум", - добавляет Шиндлер. Сближение Кремля с властями в Кабуле "основано на понимании, что в афганской земле находится значительное количество редкоземельных металлов и по-настоящему стратегически важных полезных ископаемых, которые можно было бы добывать после наступления мира и строительства адекватной инфраструктуры, которая пока отсутствует", - анализирует директор ICCT Шиндлер. Хотя для России Афганистан "точно не является приоритетом" внешней политики, но Россия заинтересована в появлении там инфраструктурного хаба, согласен Томас Руттиг.

Не в последнюю очередь у Москвы, по словам Руттига, усилился "естественный интерес" к более тесным контактам с действующими властями в Афганистане после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве 22 марта 2024 года. Руководство России было вынуждено осознать, что "из Афганистана вновь исходит настоящая террористическая угроза в лице афганской ячейки "Исламского государства" - "Вилаят Хорасан", заметил Шиндлер. Опрошенные DW эксперты расходятся, однако, в оценках того, насколько "Талибан" может быть полезен Москве в сдерживании террористической угрозы со стороны этой группировки.

В то время как Руттиг считает, что талибы прилагают максимум усилий для борьбы с ячейкой "ИГ", Шиндлер уверен, что Москва "страдает от того же заблуждения, что и ранее страны Запада, считая, что талибы находятся в принципиальной оппозиции к "ИГ-Хорасан". Во-первых, значительная часть членов группировки, которая взяла на себя ответственность за теракт в "Крокусе" - бывшие талибы, а во-вторых, многие в движении "Талибан" идеологически сочувствуют "ИГ-Хорасан", уверен Ханс-Якоб Шиндлер. Слишком сильное давление на них способно привести к тому, что в эту группировку перетечет значительное число талибов, предполагает он. "Так что из соображений выживания талибы вынуждены оказывать очень темперированное давление на ИГ "Вилаят Хорасан", - заключил Шиндлер.