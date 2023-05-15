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Атаки на Москву и Белгород: война пришла в Россию?

Елена Барышева
3 ч. назад

Война в Украине дошла и до российских городов. Как на происходящее реагирует Россия и Запад? Изменится ли теперь отношение россиян к войне? А главное: война в Украине выходит на новый этап?

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Война в Украине дошла и до российских городов. 30 мая дроны атаковали Москву, это первый подобный налет на российскую столицу. Москва возложила ответственность на Киев, но власти Украины свою прямую причастность отрицают. Тем временем особенно интенсивным ударам подвергается Белгородская область, дело дошло до частичной эвакуации населения, есть убитые и раненые. Как на происходящее реагирует Россия и Запад? Изменится ли теперь отношение россиян к войне? А главное: война в Украине выходит на новый этап?

Гости эфира:

🔵Сергей Руденко, украинский журналист, политический обозреватель, телеведущий телеканала "Еспресо"

🔵Николай Митрохин, историк, социолог, военный обозреватель

🔵Дирк Эммерих, немецкий журналист

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