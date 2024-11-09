Атаки на евреев: Нидерланды могли не внять предупреждениям

Власти Нидерландов изучают, могли ли предупреждения из Израиля о возможности нападения на израильских болельщиков быть проигнорированы. Глава Минюста ван Вил направил письмо в парламент.

Власти Нидерландов изучают, могли ли предупреждения из Израиля о возможности нападения на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским "Маккаби Тель-Авив" и нидерландским "Аяксом" быть проигнорированы. Об этом свидетельствуют выдержки из письма министра юстиции и безопасности Нидерландов Давида ван Вила парламенту, приводящиеся в субботу, 9 ноября, агентством Reuters.

"Расследование в связи с возможными предупреждениями из Израиля (и неприятием их во внимание. - Ред.) продолжается", - отметил глава Минюста в записке для законодателей.

Следователи изучают, могла ли речь идти об организованном нападении

Полиция сообщила, что четверо из 63 задержанных 8 ноября в связи с нападением остаются под стражей.

"Прокуратура заявила, что хочет, чтобы правосудие свершилось как можно быстрее", - добавил министр. По его словам, каждый из подозреваемых должен быть идентифицирован. Кроме того, выясняется, шла ли речь о целенаправленном, организованном нападении.

После беспорядков в Амстердаме в эти выходные запрещено проведение демонстраций. Полиция имеет право останавливать и обыскивать подозрительных лиц.

Осуждение атак в Нидерландах и по всему миру

Ранее атаки осудил ряд ведущих нидерландских политиков. Так, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что его "привели в ужас антисемитские нападения на израильских граждан".

Руководители стран и правительств ряда стран резко негативно отреагировали на произошедшее. Евреи в Европе должны чувствовать себя в безопасности, подобные атаки неприемлемы, написал в соцсети X канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что потрясена. "Кадры из Амстердама ужасны и глубоко позорны для нас в Европе", - написала она в X. По словам Бербок, "вспышка подобного насилия против евреев нарушает все границы", ей "нет оправдания". Руководительница ведомства призвала обеспечить безопасность евреев в Европе.

В ООН назвали случившееся "очень тревожным". Организация глубоко обеспокоена в связи с атаками в Амстердаме, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс на пресс-конференции в Женеве. "Никто не должен подвергаться дискриминации или насилию по признаку национального, религиозного, этнического или иного происхождения", - указал он.

Нападения на израильских болельщиков в Амстердаме

Вечером 7 ноября люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" и нидерландским "Аяксом" в Амстердаме. Некоторые из атаковавших держали палестинские флаги и выкрикивали пропалестинские лозунги. Нападавшие также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

По различным данным, пострадали от десяти до тридцати израильских болельщиков в разных районах города. Полиция заявила о госпитализации пяти человек. У пострадавших - травмы от побоев и ножевые ранения. Свыше 60 человек были задержаны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился немедленно отправить в Нидерланды два самолета для возвращения в страну израильских граждан. Он потребовал от нидерландских властей "быстрых и решительных действий" в отношении участников беспорядков для обеспечения безопасности граждан Израиля. Находящихся в Амстердаме израильтян МИД Израиля призвал не покидать гостиницы.