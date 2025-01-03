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Атака российских БПЛА на Киев: один погибший и 4 раненых

Сергей Гуща
3 января 2025 г.

Войска РФ ночью и утром атаковали Украину 93 беспилотниками. Зафиксированы попадания в Донецкой и Черниговской областях. В Киеве и области обломки БПЛА повредили жилые дома и частные предприятия.

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Разрушения в Киеве в результате атаки российского БПЛА 1 января
Разрушения в Киеве в результате атаки российского БПЛА 1 январяФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Российские войска ночью совершили очередную воздушную атаку на Украину, использовав 93 беспилотника разных типов, сообщили в пятницу, 3 января, Воздушные силы ВСУ. По их данным, в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой и Днепропетровской областях было сбито в общей сложности 60 дронов Shahed и беспилотников-имитаторов. Еще 26 дронов были локационно потеряны без негативных последствий, говорится в сообщении.

В результате атаки зафиксированы несколько попаданий ударных беспилотников по многоэтажным домам и частным предприятиям в Донецкой и Черниговской областях.

В Киеве обломки сбитых БПЛА нанесли ущерб в нескольких районах, повредив частные дома и автомобили, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В результате воздушной атаки погиб 25-летний водитель грузовика. Еще четыре человека ранены: 23-летняя девушка, 16-летний подросток, его отец и женщина в возрасте 68 лет.

В Киевской области повреждены 14 частных домов, хозяйственная постройка, 2 автомойки, линия электросетей и трансформатор.

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