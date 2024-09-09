  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Атака России на Украину: ВСУ сбили шесть дронов и две ракеты

Сергей Ромашенко
9 сентября 2024 г.

Армия РФ уже в пятый раз с начала сентября атакует Киев с воздуха. Системы ПВО работали в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

https://p.dw.com/p/4kPwF
Ударный беспилотный летательный аппарат Shahed
Ударный беспилотник ShahedФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

В ночь на понедельник, 9 сентября, российские военные выпустили по территории Украины три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и восемь ударных беспилотников Shahed, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Украинские силы ПВО сбили две ракеты и шесть дронов.

Еще два беспилотника "локационно потеряны" на территории Украины - вероятно, они упали под влиянием средств радиоэлектронной борьбы. "Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели", - добавили в Воздушных силах ВСУ. ПВО работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Власти Киева говорят об отсутствии пострадавших

Российские войска в ночь на 9 сентября нанесли удар по Киеву, применив ударные беспилотники Shahed. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, все российские дроны были уничтожены средствами ПВО еще на подступах к Киеву. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Беспилотники, запущенные с территории Курской области, атаковали город несколькими волнами. Воздушная тревога в Киеве длилась больше часа. Это была уже пятая воздушная атака на столицу Украины с начала сентября, сообщили в администрации.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия удара по Львову 3 сентября 2024 года

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

В первые дни сентября Россия нанесла одни из самых смертоносных ракетных ударов по украинским городам за годы войны. DW собрала фотографии, на которых видны последствия атак.
Общество5 сентября 2024 г.11 фото
external

Бои за Покровск: Зеленский просчитался, Путину не до Курска? | Шульман, Куманьков, Митрохин

Бои за Покровск: Зеленский просчитался, Путину не до Курска? | Шульман, Куманьков, Митрохин

Наступление ВСУ в Курской области продолжается уже месяц. А российская армия активно продвигается в направлении Покровска в Донецкой области. Бои за Покровск для Путина оказались важнее освобождения Курска? Каких изменений теперь ждать на фронте? И как россияне оценивают события в Курской области? Смотрите ток-шоу "В самую точку" с Еленой Барышевой.
Политика5 сентября 2024 г.45:10 мин.
Ukraine | Raketensystem R-360 Neptune

Дальнобойная ракетная программа Украины: что о ней известно

Дальнобойная ракетная программа Украины: что о ней известно

Украина работает над производством собственных дальнобойных ракет. Обзор DW о том, каких успехов добился Киев и каковы перспективы у "Паляниця", "Нептуна" и у других проектов.
Политика28 августа 2024 г.
Показать еще