Атака России на Украину: ВСУ сбили шесть дронов и две ракеты

Армия РФ уже в пятый раз с начала сентября атакует Киев с воздуха. Системы ПВО работали в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

В ночь на понедельник, 9 сентября, российские военные выпустили по территории Украины три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и восемь ударных беспилотников Shahed, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Украинские силы ПВО сбили две ракеты и шесть дронов.

Еще два беспилотника "локационно потеряны" на территории Украины - вероятно, они упали под влиянием средств радиоэлектронной борьбы. "Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели", - добавили в Воздушных силах ВСУ. ПВО работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Власти Киева говорят об отсутствии пострадавших

Российские войска в ночь на 9 сентября нанесли удар по Киеву, применив ударные беспилотники Shahed. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, все российские дроны были уничтожены средствами ПВО еще на подступах к Киеву. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Беспилотники, запущенные с территории Курской области, атаковали город несколькими волнами. Воздушная тревога в Киеве длилась больше часа. Это была уже пятая воздушная атака на столицу Украины с начала сентября, сообщили в администрации.