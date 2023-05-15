Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 мая.

На 447-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 16 мая (время московское).

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Одна батарея французско-итальянского зенитно-ракетного комплекса Samp/T доставлена в Украину, пишет итальянская газета La Stampa . Теперь комплекс будут вводить в эксплуатацию; обслуживание поручено 20 местным специалистам, указывает издание. La Stampa отмечает, что эта система "может гарантировать защиту значительной части территории или крупного города".

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Кремль, вероятно, готовит механизм для дискредитации владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина как предателя. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке. Информация о том, что Пригожин предлагал ГУР Украины раскрыть позиции войск РФ, по-видимому, не шокировала администрацию президента РФ, отмечают военные эксперты. В то же время, в ISW считают, что Кремль вряд ли будет рисковать и угрожать Пригожину, пока силы "Вагнера" находятся на передовой в районе Бахмута.

Атака на Киев: обломки сбитой ракеты упали на зоопарк

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В Киеве раздались несколько сильных взрывов. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко указал , что, по предварительной информации, падения обломков зафиксированы в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах украинской столицы. По словам мэра Виталия Кличко , после падения обломков ракеты в Соломенском районе вспыхнуло несколько автомобилей, повреждено здание площадью 200 кв. метров, три человека пострадали. В Шевченковском районе обломки ракеты упали на территорию зоопарка .

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Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины - за исключением Сумской, Харьковской и Донецкой областей, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.

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В течение суток российские войска 12 раз обстреляли приграничные районы Сумской области - Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская и Новослободская территориальные общины, сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации . По ее данным, там было зафиксировано 136 взрывов.

Танки Abrams для обучения украинских военных доставлены в ФРГ

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Танки M1A2 Abrams Фото: Leah Millis/REUTERS

31 танк Abrams доставлен из США в Германию для обучения украинских военных, сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер. По его словам, тренировки должны начаться в ближайшие недели. "Эти учения должны подготовить украинских военных к тому, чтобы осуществлять успешные операции на поле боя и защищать народ Украины", - заявил Райдер на брифинге.

Хроника событий 15 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 мая 00.00 - 13.59 >>>

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