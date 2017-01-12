Атака Лукашенко на Евросюз: что происходит на белорусско-польской границе (09.11.2021)

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Сотни беженцев из стран Африки и Ближнего Востока разбили лагерь на границе Беларуси с Польшей. ЕС обвиняет Лукашенко в использовании мигрантов как оружия.
В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
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