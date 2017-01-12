 Атака Лукашенко на Евросюз: что происходит на белорусско-польской границе (09.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 09.11.2021

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Атака Лукашенко на Евросюз: что происходит на белорусско-польской границе (09.11.2021)

Сотни беженцев из стран Африки и Ближнего Востока разбили лагерь на границе Беларуси с Польшей. ЕС обвиняет Лукашенко в использовании мигрантов как оружия.

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