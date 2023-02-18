  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Магазин "Ашан" в Санкт-Петербурге
Магазин "Ашан" в Санкт-ПетербургеФото: Maksim Konstantinov/Russian Look/picture alliance
ПолитикаФранция

"Ашан" опроверг сведения о поставках армии России в Украине

Сергей Ромашенко
44 мин. назад

Журналисты-расследователи сообщили, что "Ашан" поставляет товары российским военным в Украине. В "Ашане" категорически отрицают это.

https://p.dw.com/p/4NgGy

Французская сеть магазинов "Ашан" категорически отрицает факты, изложенные в расследовании Le Monde, The Insider и Bellingcat о том, что компания якобы снабжала российскую армию в Украине. "Auchan Retail категорически опровергает утверждения, сделанные в этом расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail исключительно удивлена этими утверждениями, которые никоим образом не подтверждаются результатами собственного расследования", - говорится в заявлении "Ашан", обнародованном в пятницу, 17 февраля.

В документе подчеркивается, что магазины "Ашан", открытые в России для обеспечения российского населения продовольствием, не осуществляют никакой благотворительной или активной помощи снабжению любых других категорий потребителей за исключением российского гражданского населения. "Auchan Retail не осуществляет, не поддерживает и не финансирует какие-либо "благотворительные" сборы для российских вооруженных сил", - указывается в заявлении французской компании.

Журналистское расследование об "Ашане" и российских военных

В расследовании Le Monde, The Insider и Bellingcat утверждалось, что сотрудники "Ашан" в Петербурге собрали на складах компании различные товары и передали их российским военным в Украине под видом гуманитарной помощи. Кроме того, журналисты обнаружили, что в магазинах "Ашана" в других городах находятся пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".

В "Ашане" объяснили, что в Санкт-Петербурге заказ на сбор продуктов, одежды и других товаров сделала мэрия города. Торговая сеть не оплачивала эти товары и не знала, кому они предназначаются. "Ничто в заказанных продуктах не могло вызвать у компании вопросов о конкретном конечном пункте их назначения", - подчеркнули в Auchan Retail.

Компания также отрицает, что устанавливала пункты сбора помощи "для Донбасса" в своих магазинах. Согласно заявлению ретейлера, в торговом центре в Самаре, который упоминался в журналистском расследовании, пункт сбора организовал владелец ТЦ, причем за пределами территории магазина "Ашан".

Смотрите также:

Что Зеленский потребовал на Мюнхенской конференции

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Какова ситуация под Бахмутом и Угледаром и скрывает ли Пригожин катастрофические потери. DW Новости

Какова ситуация под Бахмутом и Угледаром и скрывает ли Пригожин катастрофические потери. DW Новости

На 355-й день военного вторжения России в Украину продолжаются массированные обстрелы украинской территории. Гибнут мирные жители. Боевые действия сосредоточены в районе городов Бахмут и Угледар на юго-востоке. В них принимают активную роль наемники ЧВК "Вагнер", в том числе заключенные, набранные Евгеним Пригожиным.
Политика16 февраля 2023 г.34:05 мин.
external

Как польские военные учат украинцев управлять танками Leopard-2 (14.02.2023)

Как польские военные учат украинцев управлять танками Leopard-2 (14.02.2023)

Украинские военные прибыли в Польшу, чтобы освоить управление танками Leopard-2. На передовой они могут появиться уже в ближайшие недели. Танки могут быть использованы украинской армией для наступления.
Политика14 февраля 2023 г.02:11 мин.

Заявление "Ашан"

www.auchan-retail.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Люди в киевском метро во время воздушной тревоги. Фото из архива: январь 2023 года

Сигналы воздушной тревоги звучали почти по всей Украине

Конфликты11 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Евгений Пригожин во время похорон бойцов ЧВК "Вагнер", 24 декабря 2022 года

Экс-боец ЧВК "Вагнер": Пригожин хочет стать королем Донбасса

Экс-боец ЧВК "Вагнер": Пригожин хочет стать королем Донбасса

Конфликты8 ч. назад
Карикатура - карикатурный председатель Госдумы Вячеслав Володин сидит перед табличкой, на которой слово "спикер" заменено на "говорун".

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Общество23 ч. назад
Российское месторождение нефти (фото из архива)

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Экономика и бизнес7 ч. назад
Демонстрация в Приштине в первую годовщину провозглашения независимости Косово, 17 февраля 2009 г.

15 лет Косово: путь к независимости

15 лет Косово: путь к независимости

Политика14 ч. назад
Группа "Разбитое сердце пацана" в Берлине

"Разбитое сердце пацана" склеили в Берлине

"Разбитое сердце пацана" склеили в Берлине

Культура17 февраля 2023 г.
Врач-протезист Яков Градинар устанавливает протез

Белорус и украинец ставят на ноги военных и детей из Украины

Белорус и украинец ставят на ноги военных и детей из Украины

Конфликты17 февраля 2023 г.
На главную страницу