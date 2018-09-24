  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Военнослужащие ЦАХАЛА - Армии обороны Израиля в кибуце Кфар-Аза, октябрь 2023 года
Фото: THOMAS COEX/AFP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Публикации по теме

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) - вооруженные силы Государства Израиль.

Пропустить раздел Новости

Новости

11 октября 2023 г.

Сохраняем позиции: Кремль - о непризнании ХАМАС террористами

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Обстрел Израиля из сектора Газа

Из сектора Газа в направлении Израиля выпущены 60 ракет

Из сектора Газа в направлении Израиля выпущены 60 ракет

Около 10 ракет, выпущенных по Израилю, упали в секторе Газа, еще десятки перехвачены системой "Железный купол".
Политика17 мая 2021 г.
Истребитель Eurofighter в небе над авиабазой Нёрфених под Кельном, 27 сентября 2019 года

Военные Израиля впервые примут участие в учениях в Германии

Военные Израиля впервые примут участие в учениях в Германии

Пресс-служба ЦАХАЛ назвала прибытие израильских истребителей в ФРГ "историческим событием".
Политика17 августа 2020 г.
Зенитно-ракетный комплекс С-300

Россия передаст Сирии ЗРК С-300

Россия передаст Сирии ЗРК С-300

В 2013 году Москва не стала поставлять Дамаску комплекс С-300 по просьбе израильской стороны.
Политика24 сентября 2018 г.