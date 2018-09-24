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Фото: THOMAS COEX/AFP
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) - вооруженные силы Государства Израиль.
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Новости
11.10.2023
11 октября 2023 г.
Сохраняем позиции: Кремль - о непризнании ХАМАС террористами
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Контекст
Из сектора Газа в направлении Израиля выпущены 60 ракет
Из сектора Газа в направлении Израиля выпущены 60 ракет
Около 10 ракет, выпущенных по Израилю, упали в секторе Газа, еще десятки перехвачены системой "Железный купол".
Политика
17.05.2021
17 мая 2021 г.
Военные Израиля впервые примут участие в учениях в Германии
Военные Израиля впервые примут участие в учениях в Германии
Пресс-служба ЦАХАЛ назвала прибытие израильских истребителей в ФРГ "историческим событием".
Политика
17.08.2020
17 августа 2020 г.
Россия передаст Сирии ЗРК С-300
Россия передаст Сирии ЗРК С-300
В 2013 году Москва не стала поставлять Дамаску комплекс С-300 по просьбе израильской стороны.
Политика
24.09.2018
24 сентября 2018 г.
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