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Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Ольга Лебедева
28 июля 2024 г.

По данным ЦАХАЛ, атакованы склады с оружием и террористическая инфраструктура. Израиль обвинил "Хезболлах" в ударе по Голанским высотам, в результате которого погибли 12 человек.

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Голанские высоты
Голанские высотыФото: Ayal Margolin/JINI via XinHua/dpa/picture alliance

Израильские ВВС нанесли удар по ряду террористических объектов радикального шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Среди объектов атаки - склады с оружием и террористическая инфраструктура, написали представители ЦАХАЛ в воскресенье, 28 июля, в Telegram.

Удар по Голанским высотам: не менее 12 жертв

Израиль обвинил ливанское движение "Хезболлах" в совершенном накануне обстреле деревни Мадждаль Шамс на севере Голанских высот, в результате которого погибли не менее 12 человек на футбольном поле, большинство из которых - дети и подростки. По данным израильской армии, для удара использовалась ракета Falaq-1 иранского производства. Шиитские радикалы отрицают свою причастность к атаке.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что своей атакой на Мадждаль Шамс "Хезболлах" "перешла все красные линии" и предупредил о возможности "полномасштабной войны". При этом Израиль получит поддержку со стороны европейских стран и США, уверен он. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа атаку на Голанские высоты, а радикальное шиитское движение "Хезболлах" заплатит за это цену, "какую оно еще не платило".

В свою очередь правительство Ливана на фоне удара по деревне Мадждаль Шамс осудило "все акты насилия и агрессии против гражданского населения". "Нападения на гражданских лиц являются вопиющим нарушением международного права и противоречат принципам гуманности", - говорится в заявлении правительства, призывающем "к немедленному прекращению боевых действий“.

Конфликт на севере Израиля

С начала израильской военной операции в секторе Газа против террористической группировки ХАМАС, ведущейся в ответ на масштабное нападение террористов 7 октября 2023 года, обострился и конфликт Израиля с боевиками движения "Хезболлах". На севере Израиля, в приграничной зоне с Ливаном практически ежедневно происходят бои.

Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот, а в 1981-м аннексировал ее. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

 

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