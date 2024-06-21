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Армения признала суверенитет палестинского государства

Сергей Ромашенко
21 июня 2024 г.

МИД Армении назвал принцип "двух государств" единственным способом урегулирования палестино-израильского конфликта. Суверенитет Палестины признали уже 147 из 193 стран-членов ООН.

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Центр Еревана
Ереван, фото из архиваФото: picture alliance / VisualEyze

Армения признала Палестину независимым государством. "Подтверждая свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Армении, обнародованном в пятницу, 21 июня.

В МИДе назвали принцип "двух государств" единственным способом урегулирования палестино-израильского конфликта. "Армения искренне заинтересована в мире и стабильности на Ближнем Востоке, согласии еврейского и палестинского народов", - отметили в министерстве, напомнив, что Ереван присоединился к резолюции Генассамблеи ООН с призывом незамедлительно прекратить огонь в секторе Газа. Кроме того, в ведомстве назвали катастрофической гуманитарную ситуацию в палестинском регионе.

МИД Израиля вызвал посла Армении

На фоне объявления Еревана о признании палестинского государства МИД Израиля вызвал посла Армении. МИД объявит армянскому послу "строгий выговор" в связи с действиями его страны, сообщила газета The Times of Israel.

Израиль с 1992 года поддерживает дипломатические отношения с Азербайджаном и является одним из главных экспортеров оружия в эту страну. На вооружении армии Азербайджана находятся израильские артиллерийские установки ATMOS 2000, противотанковые ракетные комплексы Spike, реактивные системы залпового огня LAR-160, беспилотники Aerostar и другие оружейные системы. Израиль закупает у Баку нефть и нефтепродукты. Армения неоднократно осуждала военное сотрудничество Израиля и Азербайджана.

За последний месяц независимость Палестины признали Испания, Ирландия, Норвегия и Словения. В общей сложности суверенитет страны сейчас признают 147 из 193 стран-членов ООН.

Палестина - историческая область на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН предложила разделить ее на два независимых государства - арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим. Израиль провозгласил о независимости в 1948 году, Палестина - в 1988-м. Между ними продолжаются конфликты, в 1987 и 2000 годах палестинские группировки объявляли интифады (восстания против оккупации).

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны - ЦАХАЛ - наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 37,5 тысячи человек, более 85,5 тысячи были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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