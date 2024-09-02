Армения идет на разрыв отношений с Беларусью?

Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России вызывает рост противоречий Еревана не только с Москвой, но и с Минском. При этом РБ формально является союзником Еревана по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - курируемому Россией региональному военно-политическому блоку, куда кроме Армении и РФ входят также Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

"Кому нужны армяне?", "Вон из Армении!"

Новый виток напряженности в армяно-белорусских отношениях, и без того не безоблачных из-за тесных связей Беларуси с Азербайджаном - региональным соперником Армении, возник после ряда резких высказываний Александра Лукашенко. В интервью телеканалу "Россия", которое было показано 19 августа, он жестко раскритиковал политику Армении в отношении Запада.

Лукашенко, чьи слова в Армении часто воспринимают как отражение позиции российского руководства, иронично заявил: "Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра не будет Макрона, и все забудут про эту Армению".

Эти слова вызвали волну возмущения в армянском обществе. Уже через два дня члены партии "Во имя Республики" и их сторонники провели акцию протеста у здания посольства Беларуси в Ереване. Демонстранты забросали стены и ворота дипломатической миссии яйцами, помидорами и картофелем, скандируя лозунг "Вон из Армении!". Протестующие потребовали от властей разорвать дипломатические отношения с Беларусью и выслать белорусских дипломатов из страны.

Ереван и Минск: отзыв посла и дипломатический кризис

Дипломатический кризис между Ереваном и Минском начал назревать сразу после поездки Александра Лукашенко в Азербайджан в мае текущего года, где он, будучи союзником Армении, сделал ряд заявлений, фактически поддержавших действия Баку в Нагорном Карабахе. Так, Лукашенко охарактеризовал 44-дневные боевые действия осенью 2020 года как "освободительную войну". Он также упомянул о своей беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой они пришли к выводу, что "в войне победить можно".

В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другие представители армянского правительства больше не посетят Беларусь, пока Лукашенко остается у власти. В качестве дипломатического жеста Ереван отозвал своего посла из Беларуси для консультаций.

Пашинян также связал позицию Лукашенко по конфликту в Нагорном Карабахе с решением Армении о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее Армения уже объявила о заморозке своего членства в этой организации.

Более того, в мае Пашинян сделал резонансное заявление о том, что как минимум две страны-члены ОДКБ участвовали в подготовке Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе. По его словам, эти страны при этом создавали видимость помощи Армении. Также в Ереване недовольны тем, что Беларусь "снабжала Азербайджан продвинутыми вооружениями", о чем ранее сообщило издание Politico.

Идут ли Ереван и Минск к разрыву отношений?

Почетный председатель Ереванского пресс-клуба, аналитик Борис Навасардян выделяет две основные причины, приводящие к обострению армяно-белорусских противоречий. "Первое, это растущее напряжение в армяно-российских отношениях. Второе, это близкие отношения Беларуси с Азербайджаном", - отмечает Навасардян в беседе с DW.

С одной стороны заявляя, что Азербайджан должен стать лидером региона Южного Кавказа, а с другой подвергая руководство Армении критике, Лукашенко, как полагает Навасардян, желает понравиться своему партнеру в Баку.

Между тем несмотря на откровенный кризис в отношениях Еревана и Минска эксперты не ожидают дальнейшего обострения конфликта, ибо эти отношения, как с точки зрения экономики, так и геополитики, не столь важны для обеих сторон. Торгово-экономические связи между странами, несмотря на их пребывание в одном экономическом блоке - Евразийском экономическом союзе - минимальные. В первом полугодии 2024 года торговый оборот между двумя странами составил 85 млн долларов, что даже не достигает 1% от общего объема внешней торговли двух стран.

"Поэтому нынешние жесткие заявления в адрес друг друга нужно рассматривать в контексте политической риторики, не больше",- объясняет Борис Навасардян, при этом заметив, что лишь в одном случае может произойти снижение уровня дипотношений между Ереваном и Минском - это резкое ухудшение отношений Еревана с Москвой. "Это уже будет отражением состояния армяно-российских отношений", - считает он.

Беларусь - часть магистральной линии политики Еревана

Ухудшение отношений с Беларусью, как считает аналитик ереванского исследовательского центра APRI Armenia Сергей Мелконян, стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ране свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако пока он не ожидает таких резких телодвижений, как разрыв отношений с Минском.

"Армения в этом плане находится в ожидании поддержки со стороны Запада. Если Ереван ухудшает отношения с формальными союзниками, нужно получать новых союзников. Например, речь идет о повышении уровня отношений с США до стратегического партнерства", - сказал Мелконян в беседе с DW.