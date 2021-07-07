Архитектура послевоенного Берлина - на пути во Всемирное наследие

В 1950-х годах Берлин еще не был разделен Стеной, однако здесь уже сформировались разные полюса под влиянием соперничавших друг с другом политических и культурных мировоззрений, что нашло свое отражение и в архитектуре города после Второй мировой войны.

В восточной части Берлина как раз возник широкий проспект, названный в честь советского правителя Иосифа Сталина. Тянущийся на два километра ансамбль жилых многоэтажных домов сочетает социалистический неоклассицизм и традиции прусской архитектуры. В начале 1960-х проспект переименовали в Карл-Маркс-аллее в память о немецком философе, экономисте и одном из основоположников научного коммунизма.

В свою очередь, в западной части города власти поручили именитым архитекторам создать среди развалин новый жилой район, дизайн которого был ориентирован на будущее. Он получил название Ганзейского квартала.

Новые берлинские кандидаты в список ЮНЕСКО

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина Сталинские "дворцы для рабочих" После неудавшейся блокады Западного Берлина Сталиным власти ГДР, поддерживаемые Советским Союзом, приступили к созданию социалистической утопии на руинах города. В начале 1950-х жители Западного Берлина с ужасом наблюдали, как тогдашняя Сталин-аллее (позже - Карл-Маркс-аллее) обрастала жилыми многоэтажными домами по советскому образцу - "дворцами для рабочих".

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина Город завтрашнего дня Тем временем в разрушенный Западный Берлин были приглашены такие мастера модернизма как Ле Корбюзье, Эгон Айерман, Вальтер Гропиус, Арне Якобсен и Оскар Нимейер для создания "города завтрашнего дня". Плодом их труда стал Ганзейский квартал в сердце Берлина, представленный на международной строительной выставке Interbau в 1957 году как ответ на пышный неоклассицизм Сталин-аллее.

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина Кинотеатр "Интернационал" Строительство кинотеатра "Интернационал" и расположенного по соседству легендарного кафе "Москва" продолжалось до начала 1960-х. Они стали ответом Германской Демократической Республики на выставку Interbau. Сегодня здание кинотеатра представляет собой икону послевоенного модернизма и является одной из площадок международного кинофестиваля Берлинале.

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина Дом культур мира В нескольких километрах от Ганзейского квартала, в парке Тиргартен, находится Дом культур мира, построенный в 1957 году для выставки Interbau по проекту американского архитектора Хью Стаббинса. Острые на язык жители прозвали здание "беременной устрицей" ("Schwangere Auster"). Конгресс-центр, ставший подарком Западному Берлину от США, могли видеть и находившиеся с восточной стороны Стены.

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина Дом, спроектированный Ле Корбюзье Французский архитектор швейцарского происхождения Ле Корбюзье создал этот красочный многоквартирный дом в качестве "машины для проживания". В то время считалось, что светлые, воздушные помещения и окружающие зеленые насаждения формируют абсолютное ощущение городской жизни. Из-за своего размера здание было построено около Олимпийского стадиона, в отдалении от остальных экспонатов Interbau.

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина Высотные здания на Александерплац В начале 1970-х площадь Александерплац обрела нынешний вид в результате реконструкции широкого бульвара, еще в 1961 году переименованного в Карл-Маркс-аллее. К небу потянулись многоэтажные жилые дома из сборных конструкций, знаменуя возвращение к модернизму в советском стиле. Но доминирующим объектом осталась Берлинская телебашня, с которой и сделан этот снимок.

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина Лесной поселок в районе Целендорф Власти столицы Германии хотят пополнить еще одним пунктом список социального жилья Берлина, относящегося к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектор Бруно Таут, представитель направления нового строительства, в середине 1920-х получил заказ на создание некоммерческого жилого комплекса в малоосвоенном районе на юго-западе Берлина по образцу концепции "Город-сад".

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина Жилой комплекс в виде подковы Спроектированный Таутом дом-"подкова" вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году как один из жилых комплексов эпохи модернизма. Открытое воздуху и свету здание было возведено в середине 1920-х на пике строительства социального жилья в Веймарской республике. Архитектор выбрал модернистский дизайн с целью объединить хаотичный промышленный город и сельскую гармонию. Автор: Павел Мыльников, Стюарт Браун



Работы Ле Корбюзье и Вальтера Гропиуса

Здания, спроектированные Ле Корбюзье и Вальтером Гропиусом (Walter Gropius) в послевоенном Берлине, могут пополнить список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии, как и дома в восточной части города, возведенные под влиянием советской архитектуры. Как стало известно на этой неделе, городской сенат Берлина уже отправил соответствующий запрос в эту международную организацию.

Отметим также, что в 2008 году в список ЮНЕСКО уже были включены Берлинские кварталы эпохи модернизма - шесть жилых комплексов 1913-1934 годов. Большинство из них относится ко временам Веймарской республики и является воплощением идей Баухауса - в частности, изображенный на первой фотографии дом в форме подковы, возведенный по проекту Бруно Таута (Bruno Taut). Теперь власти города предлагают пополнить этот объект Всемирного наследия седьмым кварталом, вернее - группой домов в районе Целендорф на юго-западе германской столицы.

Всемирное наследие в Германии

В Германии сейчас насчитывается 46 объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - соборы и церкви, дворцы, замки и другие уникальные архитектурные сооружения, а также археологические, индустриальные и природные памятники. В некоторых случаях речь идет об отдельных памятниках, в некоторых - о целых архитектурных ансамблях, например, многочисленных зданиях в исторических центрах древних городов, целых лесных массивах или уникальных прибрежных ландшафтах.

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